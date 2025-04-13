"Заявок було надзвичайно багато": у Зеленського пояснили, скільки хлопців воюють за контрактом "18-24"
Станом на 12 квітня 2025 року менш як 500 осіб підписали контракт зі Збройними силами України за програмою "18-24", хоча заявок нібито було "надзвичайно багато".
Про це в інтерв'ю "BIHUS Info" заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
"Мені хотілося б, щоб цифра була більша. Тому що це до 500 чоловік. Хоча заявок було надзвичайно багато", — сказав Паліса.
Він уточнив, що Офіс президента наразі вивчає та досліджує причини, які впливали на цей процес, адже багато людей "на словах" погодились служити, але до підписання контракту так і не дійшли.
"Десь батьки впливають, десь подумали: "Тут скоро буде мир-дружба-помідори, не треба", різні причини бувають. Ми аналізуємо ці питання, щоб зробити висновки й, де потрібно, щось допиляти", — зазначив Паліса.
Водночас під час монтажу журналістам додали інформацію, яку вони вивели текстом, про те, що на етапі підписання контракту наразі перебуває ще 1500 людей.
За словами Паліси, поки ще рано давати оцінку успішності цієї програми, оскільки для перших висновків потрібно близько 4 місяців.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Павло Паліса пояснив, чому в ЗСУ мають служити всі громадяни України: і чоловіки, і жінки.
7 квітня в ЗСУ розповіли про обмеження за контрактом "18-24".