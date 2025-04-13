"Заявок було надзвичайно багато": у Зеленського пояснили, скільки хлопців воюють за контрактом "18-24"

Станом на 12 квітня 2025 року менш як 500 осіб підписали контракт зі Збройними силами України за програмою "18-24", хоча заявок нібито було "надзвичайно багато".

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Про це в інтерв'ю "BIHUS Info" заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Мені хотілося б, щоб цифра була більша. Тому що це до 500 чоловік. Хоча заявок було надзвичайно багато", — сказав Паліса.

Він уточнив, що Офіс президента наразі вивчає та досліджує причини, які впливали на цей процес, адже багато людей "на словах" погодились служити, але до підписання контракту так і не дійшли.

"Десь батьки впливають, десь подумали: "Тут скоро буде мир-дружба-помідори, не треба", різні причини бувають. Ми аналізуємо ці питання, щоб зробити висновки й, де потрібно, щось допиляти", — зазначив Паліса.

Водночас під час монтажу журналістам додали інформацію, яку вони вивели текстом, про те, що на етапі підписання контракту наразі перебуває ще 1500 людей.

Стоп кадр з інтерв'ю Павла Паліси Фото: скриншот

За словами Паліси, поки ще рано давати оцінку успішності цієї програми, оскільки для перших висновків потрібно близько 4 місяців.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Павло Паліса пояснив, чому в ЗСУ мають служити всі громадяни України: і чоловіки, і жінки.

7 квітня в ЗСУ розповіли про обмеження за контрактом "18-24".