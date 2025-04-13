"Заявок было очень много": у Зеленского объяснили, сколько ребят воюют по контракту "18-24"

По состоянию на 12 апреля 2025 года менее 500 человек подписали контракт с Вооруженными силами Украины по программе "18-24", хотя заявок якобы было "чрезвычайно много".

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Об этом в интервью "BIHUS Info" заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много", — сказал Палиса.

Он уточнил, что Офис президента сейчас изучает и исследует причины, которые влияли на этот процесс, ведь многие люди "на словах" согласились служить, но до подписания контракта так и не дошли.

"Где-то родители влияют, где-то подумали: "Здесь скоро будет мир-дружба-помидоры, не надо", разные причины бывают. Мы анализируем эти вопросы, чтобы сделать выводы и, где нужно, что-то допилить", — отметил Палиса.

В то же время во время монтажа журналистам добавили информацию, которую они вывели текстом, о том, что на этапе подписания контракта сейчас находится еще 1500 человек.

Стоп кадр из интервью Павла Палисы Фото: скриншот

По словам Палисы, пока еще рано давать оценку успешности этой программы, поскольку для первых выводов нужно около 4 месяцев.

Напомним, в этом же интервью Павел Палиса объяснил, почему в ВСУ должны служить все граждане Украины: и мужчины, и женщины.

7 апреля в ВСУ рассказали об ограничениях по контракту "18-24".