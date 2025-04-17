Загадкова банка і таємні "нори": що найдивніше бачив через дрон командир роти БпАК (відео)

Російські окупанти дивували оператора БПЛА як несподіваними патріотичними символами, так і вигадливістю. Зокрема, під час боїв за Бахмут захисники не одразу зрозуміли, куди "зникають" ворожі бійці.

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Про це у шоу "Несерйозна розмова" 16 квітня розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Микола Березенко з позивним "Котя".

Про побачене "очима" БПЛА — з 34:43

"Ми дуже детально досліджуємо позиції. Тобто будь-яка дрібниця — вона важлива", — пояснив він.

Оператори БПЛА, наприклад, шукають недбало залишені рації. Потім позиції відбиваються і такі речі захоплюються. Однак Березенку запам’ятався випадок, який стався ще у 2022 році на Харківщині.

Тоді увагу оператора привернула трилітрова банка "з чимось зеленим", яка виглядала як консервація. Після успішного штурму вдалося її роздивитись. Виявилось, що окупанти зберігали на полі бою три літри супу щі, на банці при цьому було написано "ZV. Своих не бросаем".

"Там не то що крокодили вже завелися… Просто я тоді ще в камеру дивився, думаю, що це таке. Потім, коли ми ж туди зайшли, ми ту банку забрали. Вона ще є досі, вже пішла в музей", — поділився командир.

Він розповів, що також дуже дивувало, як росіяни пристосовуються на війні. Наприклад, захисники побачили з дрона ящик з-під боєкомплекту. Вдарили туди — не вибухнув, тож вирішили, що він порожній. Після штурму позиції виявилось, що ящик ховав "прохід в іншу реальність".

"Два поверхи вниз! Просто відкривається — це двері", — описав Березенко.

З його слів, тоді захисники почали розуміти, що те, що ЗС РФ дають побачити — взагалі не відповідає дійсності, нереальне. Сили оборони також роблять фальш-позиції, але не такого рівня. Ворожі бійці робили це вміло.

Командир також згадав, як під час битви за Бахмут росіяни робили підкопи під технікою. FPV-дронів було не так багато, а окупанти просто на очах у ЗСУ "зникали" під технікою.

"Потім його там немає — мабуть, з тієї сторони виліз, десь [пропустили]. А ні! Вони там вже закопались, і вони вже там — під тією технікою. У них уже є там нора певна", — поділився він.

Березенко запевнив, що потім оборонці навчилися працювати й з такими хитрощами. Він уточнив, що допомагає "все, що горить", зокрема різні суміші.

Нагадаємо, 16 квітня добровольці показали кумедні кадри, як російські окупанти відреагували на "осічку" дрона. Окупанти вирішили, що від удару їх врятував Бог, адже з ними були ікони.

Також командир роти Микола Березенко розвіяв міф про те, що геймерам легше дається навчання керувати БПЛА. Він пояснив, що важливіше — розуміти технологічні нюанси, а цього бракує навіть у штабі.