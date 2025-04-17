Загадочная банка и тайные "норы": что самое странное видел через дрон командир роты БпАК (видео)

Российские оккупанты удивляли оператора БПЛА как неожиданными патриотическими символами, так и изобретательностью. В частности, во время боев за Бахмут защитники не сразу поняли, куда "исчезают" вражеские бойцы.

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Об этом в шоу "Несерьезный разговор" 16 апреля рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов Николай Березенко с позывным "Котя".

Об увиденном "глазами" БПЛА — с 34:43

"Мы очень детально исследуем позиции. То есть любая мелочь — она важна", — пояснил он.

Операторы БПЛА, например, ищут небрежно оставленные рации. Потом позиции отбиваются и такие вещи захватываются. Однако Березенко запомнился случай, который произошел еще в 2022 году в Харьковской области.

Тогда внимание оператора привлекла трехлитровая банка "с чем-то зеленым", которая выглядела как консервация. После успешного штурма удалось ее рассмотреть. Оказалось, что оккупанты хранили на поле боя три литра супа щи, на банке при этом было написано "ZV. Своих не бросаем".

"Там не то что крокодилы уже завелись... Просто я тогда еще в камеру смотрел, думаю, что это такое. Потом, когда мы же туда зашли, мы ту банку забрали. Она еще есть до сих пор, уже пошла в музей", — поделился командир.

Он рассказал, что также очень удивляло, как россияне приспосабливаются на войне. Например, защитники увидели с дрона ящик из-под боекомплекта. Ударили туда — не взорвался, поэтому решили, что он пустой. После штурма позиции оказалось, что ящик прятал "проход в другую реальность".

"Два этажа вниз! Просто открывается — это дверь", — описал Березенко.

По его словам, тогда защитники начали понимать, что то, что ВС РФ дают увидеть — вообще не соответствует действительности, нереально. Силы обороны также делают фальш-позиции, но не такого уровня. Вражеские бойцы делали это умело.

Командир также вспомнил, как во время битвы за Бахмут россияне делали подкопы под техникой. FPV-дронов было не так много, а оккупанты просто на глазах у ВСУ "исчезали" под техникой.

"Потом его там нет — видимо, с той стороны вылез, где-то [пропустили]. А нет! Они там уже закопались, и они уже там — под той техникой. У них уже есть там нора определенная", — поделился он.

Березенко заверил, что потом оборонцы научились работать и с такими хитростями. Он уточнил, что помогает "все, что горит", в том числе различные смеси.

Напомним, 16 апреля добровольцы показали забавные кадры, как российские оккупанты отреагировали на "осечку" дрона. Оккупанты решили, что от удара их спас Бог, ведь с ними были иконы.

Также командир роты Николай Березенко развеял миф о том, что геймерам легче дается обучение управлять БПЛА. Он пояснил, что важнее — понимать технологические нюансы, а этого не хватает даже в штабе.