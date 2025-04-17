"Перепливли Дніпро і здалися окупантам": росЗМІ показали нібито одеситів, що втекли від мобілізації

РосЗМІ стверджують, що в колонії в Адигеї відбувають покарання двоє жителів Одеси, які в червні 2024 року втекли від мобілізації в Україні. За словами російських пропагандистів, чоловіки перетнули Дніпро на гумовому човні та здалися окупантам.

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Про це повідомляє 17 квітня російське пропагандистське інформагентство РИА Новости.

Російські журналісти стверджують, що одесити Андрій Березовський і Владислав Стоянов влітку 2024 року переправилися через Дніпро на гумовому човні та здалися в полон російським десантникам на Кінбурнській косі в Миколаївській області.

Повідомляється, що зараз чоловіки відбувають термін ув'язнення у колонії поселенні в Адигеї. За незаконний перетин кордону російський суд присудив їм 9 місяців.

На відео чоловік розповідає, що його нібито викрали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцією.

"Поліцейські передали мене в руки ТЦК, там я знаходився близько доби. Тоді мені спало на думку, що якщо я виберуся з цього ТЦК, то рушу далі", — говорить "одесит".

Другий чоловік додає, що після "втечі від ТЦК" товариш зустрівся з ним і запропонував перебратися до тимчасово окупованої території.

"Влад сидів удома, нікуди не виходив, я заздалегідь звільнився з роботи, щоб до мене претензій не було. Провели розвідку берега, щоб з'ясувати, де краще вийти, купили човен, речі", — каже він.

Кінбурнська коса станом на червень 2024 року на мапі DeepState Фото: скриншот

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"З колонії у них, ясна річ, шлях тепер один — контракт із МО РФ і назад в Україну під дрони. Росія зжере будь-кого, хто спробує піти з нею на угоду", — написав український журналіст.

Нагадаємо, 17 квітня у Національній поліції України повідомили, що заступнику голови Київської міської державної адміністрації вручили підозру в тому, що він допомагав військовозобов’язаним тікати від мобілізації до країн Європи.

19 березня пресслужба Національної поліції розповіла, що в Україну з Іспанії екстрадували забудовника, який підозрюється в обмані близько 10 тисяч українців і фігурує у 12 кримінальних провадженнях.