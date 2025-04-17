"Переплыли Днепр и сдались оккупантам": росСМИ показали якобы сбежавших от мобилизации одесситов

РосСМИ утверждают, что в колонии в Адыгее отбывают наказание двое жителей Одессы, которые в июне 2024 года сбежали от мобилизации в Украине. По словам российских пропагандистов, мужчины пересекли Днепр на резиновой лодке и сдались оккупантам.

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Об этом сообщает 17 апреля российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Российские журналисты утверждают, что одесситы Андрей Березовский и Владислав Стоянов летом 2024 года переправились через Днепр на резиновой лодке и сдались в плен российским десантникам на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Сообщается, что сейчас мужчины отбывают срок заключения в колонии поселении в Адыгее. За незаконное пересечение границы российский суд присудил им 9 месяцев.

На видео мужчина рассказывает, что его якобы похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с полицией.

"Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Тогда мне пришло в голову, что если я выберусь из этого ТЦК, то двинусь дальше", — говорит "одессит".

Второй мужчина добавляет, что после "побега от ТЦК" товарищ встретился с ним и предложил перебраться на временно оккупированную территорию.

"Влад сидел дома, никуда не выходил, я заранее уволился с работы, чтобы ко мне претензий не было. Провели разведку берега, чтобы выяснить, где лучше выйти, купили лодку, вещи", — говорит он.

Кинбурнская коса по состоянию на июнь 2024 года на карте DeepState Фото: скриншот

Новость прокомментировал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"Из колонии у них, понятное дело, путь теперь один — контракт с МО РФ и обратно в Украину под дроны. Россия сожрет любого, кто попытается пойти с ней на сделку", — написал украинский журналист.

Напомним, 17 апреля в Национальной полиции Украины сообщили, что заместителю председателя Киевской городской государственной администрации вручили подозрение в том, что он помогал военнообязанным бежать от мобилизации в страны Европы.

19 марта пресс-служба Национальной полиции рассказала, что в Украину из Испании экстрадировали застройщика, который подозревается в обмане около 10 тысяч украинцев и фигурирует в 12 уголовных производствах.