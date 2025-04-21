"Буде змушена покинути добровільно": Епіфаній розповів, як саме закінчиться війна (відео)

Завершення російсько-української війни буде подібним до того, як це відбувалось у Сирії — ЗС РФ будуть вимушені добровільно покинути українську територію.

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Про це заявив настоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Інтерв'ю Епіфанія щодо закінчення російсько-української війни

"Господь створить відповідні умови, і ворог буде змушений покинути добровільно нашу українську землю, як це сталося в Сирії. Там інша трішки ситуація, але так сталося, що керівник змушений був покинути ту державу. Я переконаний, що щось трапиться в Росії, коли у них не буде справи до нас. Вони будуть змушені вирішувати свої внутрішні справи, і тому вони покинуть нашу українську територію", — сказав Епіфаній.

Він пояснив, що наразі в України недостатньо сил, щоб звільнити окуповані території, проте найкращі дипломати та фахівці світу моделюють, яким чином завершиться російсько-українська війна.

"Ми повинні розуміти, що Господь нам допомагає і сприяє. Ми спинили навалу цієї російської орди. Нас в декілька разів було менше, але ми протистоїмо такому великому злу. Господь нам допомагає. Я переконаний, що Господь створить відповідні умови", — наголосив Епіфаній.

Він також пригадав, що три роки тому ситуація була "дуже складною" та назвав "дивом" те, що "ми сьогодні з вами можемо збиратися тут, у центрі Києва".

Епіфаній упевнений, що Господь створить відповідні умови, коли весь світ буде "змушений перемогти це зло".

Нагадаємо, 20 квітня Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що Україна та РФ укладуть угоду вже наступного тижня.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Київ пропонує РФ відмовитися від будь-яких ударів на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.