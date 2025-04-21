"Будет вынуждена покинуть добровольно": Епифаний рассказал, как именно закончится война (видео)

Завершение российско-украинской войны будет подобным тому, как это происходило в Сирии — ВС РФ будут вынуждены добровольно покинуть украинскую территорию.

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Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Интервью Епифания относительно окончания российско-украинской войны

"Господь создаст соответствующие условия, и враг будет вынужден покинуть добровольно нашу украинскую землю, как это произошло в Сирии. Там другая немного ситуация, но так случилось, что руководитель вынужден был покинуть то государство. Я убежден, что что-то случится в России, когда у них не будет дела до нас. Они будут вынуждены решать свои внутренние дела, и поэтому они покинут нашу украинскую территорию", — сказал Епифаний.

Он пояснил, что сейчас у Украины недостаточно сил, чтобы освободить оккупированные территории, однако лучшие дипломаты и специалисты мира моделируют, каким образом завершится российско-украинская война.

"Мы должны понимать, что Господь нам помогает и способствует. Мы остановили нашествие этой российской орды. Нас в несколько раз было меньше, но мы противостоим такому большому злу. Господь нам помогает. Я убежден, что Господь создаст соответствующие условия", — подчеркнул Епифаний.

Он также вспомнил, что три года назад ситуация была "очень сложной" и назвал "чудом" то, что "мы сегодня с вами можем собираться здесь, в центре Киева".

Епифаний уверен, что Господь создаст соответствующие условия, когда весь мир будет "вынужден победить это зло".

Напомним, 20 апреля Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что Украина и РФ заключат соглашение уже на следующей неделе.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает РФ отказаться от любых ударов на срок не менее 30 суток с возможностью продления.