"Ми на них чекали": на Запоріжжі розбили масований штурм з 6 колон техніки РФ (відео)

До масованого штурму на Запорізькому напрямку Росія залучила сотні бійців і 40 одиниць бронетехніки, але перші БМП горіли ще за кілометри від лінії фронту. Ворожий план провалився, адже Сили оборони були готові до такого сценарію.

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Деталями та відео з поля бою 22 квітня поділилась пресслужба спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Артан".

Росія кинула сили на прорив на Запорізькому напрямку, але зазнала провалу. Масований штурм спробували провернути незадовго до Великодніх свят. Для цього РФ залучила понад 300 бійців, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки й приблизно десяток багі. Окупанти насувались шістьма колонами.

Однак щойно колони рушили, проти них почали працювати оператори FPV-дронів та артилеристи. Зазначається, що перші три БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії боєзіткнення.

"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", — підкреслив командир спецпідрозділу "Титан".

Сили оборони успішно зірвали план ворога, завдавши йому втрат. 15 одиниць техніки було знищено або виведено з ладу, також РФ втратила приблизно 100 своїх бійців.

"Титан" розповів, що про задум Росії знали заздалегідь, адже фіксували накопичення ворогом техніки й живої сили.

"Паралельно росіяни знімали свої ж мінні поля, щоб техніка могла пройти. Ми на них чекали й зустріли, як належить", — підкреслив він.

Частина ворожої техніки потрапила під удари FPV-дронів або артилерії, а інша — підірвалась на мінних загородженнях, встановлених українськими інженерами.

"Ми завжди готові до будь-якого розвитку ситуації. Знаємо, на що здатен противник, який, зокрема, активно використовує проти наших бійців заборонену хімічну зброю. Ми бачимо, як скориставшись так званим "Великоднім перемирʼям" загарбники продовжили накопичення, укріплення позицій і підготовку до нових штурмів. Цей сценарій не новий і фінал для окупантів теж буде традиційний і закономірний — знищення, полон чи втеча", — додав командир "Артану".

Нагадаємо, 22 квітня ЗС РФ атакували Запорізьку область і спричинили пожежу в одному з районів Запоріжжя. Під ударом опинився житловий будинок, 69-річна жінка загинула, отримавши тяжкі поранення.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Росія накопичує свої сили у захопленому Маріуполі. За останні пару місяців у місті з’явились дві нові військові бази, а колон танків попри сповільнення переміщень техніки в бік Запоріжжя побільшало.