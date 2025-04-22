У Маріуполі фіксують "незвичне" накопичення сил і нові бази РФ: що задумав ворог (відео)

Ексрадник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбудовують нові бази. Попри те, що військові переміщення в бік Запоріжжя сповільнились, колон танків у місті навпаки побільшало.

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Про це 22 квітня у соцмережах заявив керівник Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Спостерігаємо певне сповільнення військових переміщень в бік Запоріжжя. Проте саме на кінець тижня припала збільшена кількість колон з танками. Загалом до 10 одиниць танків та гусеничної бронетехніки", — написав він.

Також на базах металургійного комбінату імені Ілліча зафіксували "незвичне, але значне" накопичення живої сили та військової техніки ворога, зокрема бойових машин зв’язку та бронетранспортерів. РФ розбудовує у захопленому Маріуполі нові військові бази.

"Мінімум одна в Лівобережному районі, одна в Кальміуському. Пов'язуємо це з необхідністю формування більш безпечного резервного плацдарму в логістичної близькості до фронту", — зазначив Андрющенко.

21 квітня він інформував, що обидві ці бази з’явились впродовж березня-квітня. Одна — у північно-західній частині Кальміуського району, інша — в районі ЖМР "Східний".

Місце, де була зафіксована техніка ЗС РФ у Лівобережному районі Фото: Андрющенко Time

"Найбільший інтерес в цьому складає друга база. По-перше, тому що її організація — результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік. Яка використовується здебільше для стоянки паливозаправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки. Зокрема тут підвищені заходи маскування, але завдяки масованим перекиданням квітня … "шило в торбі не сховати"", — зазначав колишній радник.

З його слів, тенденція посилення військової присутності РФ у Маріуполі почалась з початку 2025 року, і це — "не випадковість, а послідовне перетворення Маріуполя в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм". Цьому сприяє й те, що окупанти розвивають там залізницю та портове сполучення.

"Тому, ми впевнені, що найближчим часом зможемо констатувати факт військово використання як залізничних станцій "Маріуполь-сортувальна", "Маріуполь-головний" та "Маріуполь-порт", так і самого Маріупольського порту", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, у ЗС РФ з’явився радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1М" з "додатковим захистом". РЛС обшили гумовими екранами й металевими решітками.

OSINT-дослідник повідомив, що російські окупанти розробили імпровізовану систему озброєння для дронів типу Mavic. Вона дозволяє використовувати 12-каліберні дробові патрони, щоб збивати БПЛА противника.