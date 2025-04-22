В Мариуполе фиксируют "необычное" накопление сил и новые базы РФ: что задумал враг (видео)

Экс-советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты строят новые базы. Несмотря на то, что военные перемещения в сторону Запорожья замедлились, колонн танков в городе наоборот стало больше.

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Об этом 22 апреля в соцсетях заявил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наблюдаем некоторое замедление военных перемещений в сторону Запорожья. Однако именно на конец недели пришлось увеличенное количество колонн с танками. Всего до 10 единиц танков и гусеничной бронетехники", — написал он.

Также на базах металлургического комбината имени Ильича зафиксировали "необычное, но значительное" накопление живой силы и военной техники врага, в частности боевых машин связи и бронетранспортеров. РФ строит в захваченном Мариуполе новые военные базы.

"Минимум одна в Левобережном районе, одна в Кальмиусском. Связываем это с необходимостью формирования более безопасного резервного плацдарма в логистической близости к фронту", — отметил Андрющенко.

21 апреля он информировал, что обе эти базы появились в течение марта-апреля. Одна — в северо-западной части Кальмиусского района, другая — в районе ЖГС "Восточный".

Место, где была зафиксирована техника ВС РФ в Левобережном районе Фото: Андрющенко Time

"Наибольший интерес в этом составляет вторая база. Во-первых, потому что ее организация — результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку. Которая используется в основном для стоянки топливозаправщиков и грузовиков с БК на перегоне в Запорожскую область (или оттуда). Новая база носит другое назначение. Она в основном для стоянки живой силы и техники. В частности здесь повышенные меры маскировки, но благодаря массированным переброскам апреля... "шило в мешке не спрятать"", — отмечал бывший советник.

По его словам, тенденция усиления военного присутствия РФ в Мариуполе началась с начала 2025 года, и это — "не случайность, а последовательное превращение Мариуполя в главный и полноценный логистически-военный плацдарм". Этому способствует и то, что оккупанты развивают там железную дорогу и портовое сообщение.

"Поэтому, мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военного использования как железнодорожных станций "Мариуполь-сортировочная", "Мариуполь-главный" и "Мариуполь-порт", так и самого Мариупольского порта", — добавил Андрющенко.

Напомним, в ВС РФ появился радиолокационный комплекс "Зоопарк-1М" с "дополнительной защитой". РЛС обшили резиновыми экранами и металлическими решетками.

OSINT-исследователь сообщил, что российские оккупанты разработали импровизированную систему вооружения для дронов типа Mavic. Она позволяет использовать 12-калиберные дробовые патроны, чтобы сбивать БПЛА противника.