"Мы их ждали": на Запорожье разбили массированный штурм из 6 колонн техники РФ (видео)

К массированному штурму на Запорожском направлении Россия привлекла сотни бойцов и 40 единиц бронетехники, но первые БМП горели еще в километрах от линии фронта. Вражеский план провалился, ведь Силы обороны были готовы к такому сценарию.

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Деталями и видео с поля боя 22 апреля поделилась пресс-служба специального подразделения Главного управления разведки Минобороны "Артан".

Россия бросила силы на прорыв на Запорожском направлении, но потерпела провал. Массированный штурм попытались провернуть незадолго до Пасхальных праздников. Для этого РФ привлекла более 300 бойцов, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и примерно десяток багги. Оккупанты надвигались шестью колоннами.

Однако как только колонны двинулись, против них начали работать операторы FPV-дронов и артиллеристы. Отмечается, что первые три БМП сожгли еще за 8 километров до линии боестолкновения.

"Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", — подчеркнул командир спецподразделения "Титан".

Силы обороны успешно сорвали план врага, нанеся ему потери. 15 единиц техники было уничтожено или выведено из строя, также РФ потеряла примерно 100 своих бойцов.

"Титан" рассказал, что о замысле России знали заранее, ведь фиксировали накопление врагом техники и живой силы.

"Параллельно россияне снимали свои же минные поля, чтобы техника могла пройти. Мы их ждали и встретили, как положено", — подчеркнул он.

Часть вражеской техники попала под удары FPV-дронов или артиллерии, а другая — подорвалась на минных заграждениях, установленных украинскими инженерами.

"Мы всегда готовы к любому развитию ситуации. Знаем, на что способен противник, который, в частности, активно использует против наших бойцов запрещенное химическое оружие. Мы видим, как воспользовавшись так называемым "Пасхальным перемирием" захватчики продолжили накопление, укрепление позиций и подготовку к новым штурмам. Этот сценарий не новый и финал для оккупантов тоже будет традиционный и закономерный — уничтожение, плен или бегство", — добавил командир "Артана".

Напомним, 22 апреля ВС РФ атаковали Запорожскую область и вызвали пожар в одном из районов Запорожья. Под ударом оказался жилой дом, 69-летняя женщина погибла, получив тяжелые ранения.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что Россия накапливает свои силы в захваченном Мариуполе. За последние пару месяцев в городе появились две новые военные базы, а колонн танков несмотря на замедление перемещений техники в сторону Запорожья стало больше.