Напівживий проєкт: в Україні помічено прототип важкої БМП на базі Т-55 (фото)

В Україні виявлено дослідний зразок важкої бойової машини піхоти, створеної на базі радянського танка Т-55. Бронемашина з індексом БМП-55, імовірно, перебуває на одному з відстійних майданчиків Харківського конструкторського бюро з машинобудування (ХКБМ).

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Про це 22 квітня повідомив портал "Мілітарний" із посиланням на пост у соцмережах.

Коментуючи опубліковані фото, оглядачі зазначають, що на корпусі машини досі встановлені гусениці, мортирки для постановки димових завіс і залишки пускового комплексу ПТРК. При цьому з БМП-55 демонтовано фари, елементи лобової броні іта, імовірно, силову установку.

БМП на базі танка Т-55: конструкція та актуальність

Проєкт БМП-55 був розроблений на початку 2000-х років у ХКБМ як спроба адаптувати танки Т-55 під сучасні вимоги на полі бою, перетворивши їх на важко броньовані машини для транспортування піхоти.

Ключовою відмінністю БМП-55 від базового танка стало нове компонування: двигун перемістили в носову частину, що дало змогу розмістити десантне відділення в кормі на 8 осіб. Екіпаж машини — 3 людини. Загальна маса машини без озброєння становить 28,5 тонн.

Передбачалося оснащення дистанційно керованим бойовим модулем з 12,7-мм кулеметом НСВТ і двома ПУ ПТКР, розташованими в лівій частині корпусу.

Найважливішою деталлю в конструкції даної бронемашини — її рівень захисту, який значно перевищує типовий для більшості серійних БМП:

Лобова броня — 270 мм, відповідає рівню 7 за STANAG 4569 (стійкість до 30-мм бронебійних снарядів).

Бортова броня — 81 мм, посилена 20-мм протикумулятивними екранами, що забезпечує захист від РПГ-7 з ПГ-7ВМ.

Кормова броня — 40 мм, забезпечує захист від 14,5-мм бронебійних куль.

Донна броня — багатошарова, спроєктована для витримування підриву міни ТМ-57.

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Майбутнє БМП: як доставляти бійців на передній край у сучасній війні, — аналітики

Як зазначили аналітики Defense Express, проєкт БМП-55 не було реалізовано в серійному виробництві. Однак, як і у випадку з іншим українським проєктом — БТР-Т на базі Т-64, бронемашина з такими характеристиками може бути затребувана в умовах активного застосування дронів і високих втрат бронетехніки.

Тим часом ключовим обмеженням залишається ресурсна база: необхідна кількість шасі Т-55 у придатному для переробки стані може бути вкрай обмежена.

"Ця головна ресурсна перепона має такий вигляд — де взяти необхідну кількість шасі від Т-55 у достатньо кондиційному стані, щоб їх можна було переробити на БМП-55", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, італійські інженери розробили колісну бойову машину піхоти нового покоління VBM 30 New Generation. Нова бронемашина прийшла на зміну базовій версії Freccia і є повноцінною трансформацією бронетехніки відповідно до сучасних стандартів НАТО.