Полуживой проект: в Украине замечен прототип тяжелой БМП на базе Т-55 (фото)

В Украине обнаружен опытный образец тяжелой боевой машины пехоты, созданной на базе советского танка Т-55. Бронемашина с индексом БМП-55, предположительно, находится на одной из отстойных площадок Харьковского конструкторского бюро по машиностроению (ХКБМ).

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Об этом 22 апреля сообщил портал "Милитарный" со ссылкой на пост в соцсетях.

Комментируя опубликованные фото, обозреватели отмечают, что на корпусе машины до сих пор установлены гусеницы, мортирки для постановки дымовых завес и остатки пускового комплекса ПТРК. При этом с БМП-55 демонтированы фары, элементы лобовой брони и, предположительно, силовая установка.

БМП на базе танка Т-55: конструкция и актуальность

Проект БМП-55 был разработан в начале 2000-х годов в ХКБМ как попытка адаптировать танки Т-55 под современные требования на поле боя, превратив их в тяжело бронированные машины для транспортировки пехоты.

Ключевым отличием БМП-55 от базового танка стала новая компоновка: двигатель переместили в носовую часть, что позволило разместить десантное отделение в корме на 8 человек. Экипаж машины — 3 человека. Общая масса машины без вооружения составляет 28,5 тонн.

Предполагалось оснащение дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом НСВТ и двумя ПУ ПТУР, расположенными в левой части корпуса.

Важнейшей деталью в конструкции данной бронемашины — ее уровень защиты, который значительно превышает типичный для большинства серийных БМП:

Лобовая броня — 270 мм, соответствует уровню 7 по STANAG 4569 (устойчивость к 30-мм бронебойным снарядам).

Бортовая броня — 81 мм, усилена 20-мм противокумулятивными экранами, что обеспечивает защиту от РПГ-7 с ПГ-7ВМ.

Кормовая броня — 40 мм, обеспечивает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль.

Донная броня — многослойная, спроектирована для выдерживания подрыва мины ТМ-57.

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Как отметили аналитики Defense Express, проект БМП-55 не был реализован в серийном производстве. Однако, как и в случае с другим украинским проектом — БТР-Т на базе Т-64, бронемашина с такими характеристиками может быть востребована в условиях активного применения дронов и высоких потерь бронетехники.

Между тем ключевым ограничением остается ресурсная база: необходимое количество шасси Т-55 в пригодном для переделки состоянии может быть крайне ограничено.

"Эта главная ресурсная преграда выглядит так — где взять необходимое количество шасси от Т-55 в достаточно кондиционном состоянии, чтобы их можно было переделать на БМП-55", — подытожили аналитики.

Напомним, итальянские инженеры разработали колесную боевую машину пехоты нового поколения VBM 30 New Generation. Новая бронемашина пришла на смену базовой версии Freccia и является полноценной трансформацией бронетехники в соответствии с современными стандартами НАТО.