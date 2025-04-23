Raider не по кишені: Northrop Grumman зазнає великих збитків через бомбардувальник B-21
Американська корпорація Northrop Grumman зафіксувала 49-відсоткове падіння чистого прибутку в першому кварталі 2025 року, головним чином через зростання витрат за програмою стелс-бомбардувальника B-21 Raider. На розробку і виробництво літака вже витрачено понад $2 млрд, з яких $477 млн склали збитки тільки за поточний квартал.
Детальніше про проблеми з виробництвом B-21 Raider розповіли оглядачі The War Zone.
За даними Reuters, квартальний виторг Northrop Grumman знизилася до $9,47 млрд — на 7% менша, ніж роком раніше, а також нижча за прогноз аналітиків ($9,92 млрд). Чистий прибуток скоротився до $481 млн (або $3,32 на акцію) проти $944 млн ($6,32 на акцію) роком раніше. На тлі цих показників акції компанії впали на 10% під час передринкових торгів.
Причини збитків за програмою B-21
Як пояснила голова ради директорів і гендиректор Northrop Grumman Кеті Ворден, збитки спричинені зміною виробничого процесу, спрямованою на збільшення темпів складання B-21. Нові технології, а також зростання вартості матеріалів, зокрема під впливом інфляції, зажадали перегляду витрат. Разом з тим, компанія визнала, що недооцінила обсяг використовуваних ресурсів.
Контракт на виробництво перших партій B-21, підписаний у 2015 році, передбачає фіксовану ціну, а це значить, що Northrop Grumman зобов'язана покривати перевитрату коштів із власного бюджету. Уже відомо, що компанія зазнає збитків на всіх п'яти початкових партіях LRIP (Low Rate Initial Production).Важливо
Крім того, представники ВПС США заявили про необхідність побудови 145 бомбардувальників-невидимок для боротьби зі зростаючими загрозами безпеці США, хоча програма була розрахована на 100 літаків.
Попри збитки, Northrop Grumman стверджує, що програма виходить на ключові етапи. Перший бомбардувальник B-21 — який отримав ім'я Cerberus — здійснив перший політ у листопаді 2023 року і проходить льотні випробування на базі ВПС США Едвардс. Загалом побудовано шість дослідних зразків, ще п'ять перебувають у виробництві.
"Ми накопичили великий досвід у будівництві літака. У міру просування процесу складання ми ухвалили рішення працювати з ВПС, щоб знизити ризик під час масштабування до програми рекордів, яка відбудеться наприкінці LRIP", — зазначила Ворден.
Нагадаємо, у США тривають активні льотні випробування стратегічного стелс-бомбардувальника B-21, під час яких особливу увагу приділяють інтеграції цифрових технологій для аналізу та прогнозування поведінки літака в реальних умовах.