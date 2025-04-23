Raider не по кишені: Northrop Grumman зазнає великих збитків через бомбардувальник B-21

Американська корпорація Northrop Grumman зафіксувала 49-відсоткове падіння чистого прибутку в першому кварталі 2025 року, головним чином через зростання витрат за програмою стелс-бомбардувальника B-21 Raider. На розробку і виробництво літака вже витрачено понад $2 млрд, з яких $477 млн склали збитки тільки за поточний квартал.

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За даними Reuters, квартальний виторг Northrop Grumman знизилася до $9,47 млрд — на 7% менша, ніж роком раніше, а також нижча за прогноз аналітиків ($9,92 млрд). Чистий прибуток скоротився до $481 млн (або $3,32 на акцію) проти $944 млн ($6,32 на акцію) роком раніше. На тлі цих показників акції компанії впали на 10% під час передринкових торгів.

Причини збитків за програмою B-21

Як пояснила голова ради директорів і гендиректор Northrop Grumman Кеті Ворден, збитки спричинені зміною виробничого процесу, спрямованою на збільшення темпів складання B-21. Нові технології, а також зростання вартості матеріалів, зокрема під впливом інфляції, зажадали перегляду витрат. Разом з тим, компанія визнала, що недооцінила обсяг використовуваних ресурсів.

Контракт на виробництво перших партій B-21, підписаний у 2015 році, передбачає фіксовану ціну, а це значить, що Northrop Grumman зобов'язана покривати перевитрату коштів із власного бюджету. Уже відомо, що компанія зазнає збитків на всіх п'яти початкових партіях LRIP (Low Rate Initial Production).

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Крім того, представники ВПС США заявили про необхідність побудови 145 бомбардувальників-невидимок для боротьби зі зростаючими загрозами безпеці США, хоча програма була розрахована на 100 літаків.

Попри збитки, Northrop Grumman стверджує, що програма виходить на ключові етапи. Перший бомбардувальник B-21 — який отримав ім'я Cerberus — здійснив перший політ у листопаді 2023 року і проходить льотні випробування на базі ВПС США Едвардс. Загалом побудовано шість дослідних зразків, ще п'ять перебувають у виробництві.

"Ми накопичили великий досвід у будівництві літака. У міру просування процесу складання ми ухвалили рішення працювати з ВПС, щоб знизити ризик під час масштабування до програми рекордів, яка відбудеться наприкінці LRIP", — зазначила Ворден.

Нагадаємо, у США тривають активні льотні випробування стратегічного стелс-бомбардувальника B-21, під час яких особливу увагу приділяють інтеграції цифрових технологій для аналізу та прогнозування поведінки літака в реальних умовах.