Raider не по карману: Northrop Grumman терпит большие убытки из-за бомбардировщика B-21

Американская корпорация Northrop Grumman зафиксировала 49-процентное падение чистой прибыли в первом квартале 2025 года, главным образом из-за роста расходов по программе стелс-бомбардировщика B-21 Raider. На разработку и производство самолета уже потрачено более $2 млрд, из которых $477 млн составили убытки только за текущий квартал.

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Детальнее о проблемах с производством B-21 Raider рассказали обозреватели The War Zone.

По данным Reuters, квартальная выручка Northrop Grumman снизилась до $9,47 млрд — на 7% меньше, чем годом ранее, а также ниже прогноза аналитиков ($9,92 млрд). Чистая прибыль сократилась до $481 млн (или $3,32 на акцию) против $944 млн ($6,32 на акцию) годом ранее. На фоне этих показателей акции компании упали на 10% в ходе предрыночных торгов.

Причины убытков по программе B-21

Как пояснила председатель совета директоров и гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден, убытки вызваны изменением производственного процесса, направленным на увеличение темпов сборки B-21. Новые технологии, а также рост стоимости материалов, в том числе под влиянием инфляции, потребовали пересмотра затрат. Вместе с тем, компания признала, что недооценила объем используемых ресурсов.

Контракт на производство первых партий B-21, подписанный в 2015 году, предусматривает фиксированную цену, а это значит, что Northrop Grumman обязана покрывать перерасход средств из собственного бюджета. Уже известно, что компания понесет убытки на всех пяти начальных партиях LRIP (Low Rate Initial Production).

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Новый бомбардировщик B-21 Raider: медленный прогресс в готовности

Кроме того представители ВВС США заявили о необходимости постройки 145 бомбардировщиков-невидимок для борьбы с растущими угрозами безопасности США, хотя программа была рассчитана на 100 самолетов.

Несмотря на убытки, Northrop Grumman утверждает, что программа выходит на ключевые этапы. Первый бомбардировщик B-21 — получивший имя Cerberus — совершил первый полет в ноябре 2023 года и проходит летные испытания на базе ВВС США Эдвардс. Всего построено шесть опытных образцов, еще пять находятся в производстве.

"Мы накопили большой опыт в строительстве самолета. По мере продвижения процесса сборки мы приняли решение работать с ВВС, чтобы снизить риск при масштабировании до программы рекордов, которая произойдет в конце LRIP", — отметил Уорден.

Напомним, в США идут активные летные испытания стратегического стелс-бомбардировщика B-21, в ходе которых особое внимание уделяется интеграции цифровых технологий для анализа и прогнозирования поведения самолета в реальных условиях.