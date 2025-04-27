Післявоєнна Україна: на відновлення країни потрібно витратити понад $500 млрд, — The Times

Перспектива мирної угоди між Україною і Росією, якою б болючою вона не була, відкриває перед Києвом нове найважливіше завдання — відновлення країни після руйнівної війни. За оцінками британських експертів, на це необхідно буде витратити орієнтовно 530 млрд доларів.

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У матеріалі The Times йдеться про те, що на тлі переговорного треку з припинення вогню і можливого укладення мирних угод перед українською владою і західними партнерами неминуче постане питання про післявоєнне відновлення України.

Автори публікації вважають, що навіть якщо домовленості не включатимуть формальних гарантій безпеки, Захід повинен буде компенсувати цю прогалину реальними діями, надавши Україні більше, ніж просто символічну допомогу.

Наслідки війни та післявоєнні завдання

Оглядачі пишуть, що за оцінками міжнародних організацій, близько 13% житлового фонду України зруйновано або серйозно пошкоджено. Крім того, війна призвела до багатотисячних жертв, а мільйони людей змушені були покинути країну, гарантуючи безпеку собі та своїм близьким.

У таких умовах відновлення має спиратися на такі напрямки, як масштабна реконструкція інфраструктури та розвиток оборонної промисловості.

Пріоритетом стане масштабна програма реконструкції: відновлення житла, шкіл, лікарень, енергетичних і транспортних систем, які безумовно потребують серйозних інвестицій. При цьому планується використовувати заморожені російські активи — близько 225 мільярдів фунтів стерлінгів — як джерело фінансування, що могло б значно прискорити процес відновлення.

Розвиток оборонної промисловості та захист нових кордонів потребуватиме зміцнення рубежів, створення мінних полів, ліній оборони та модернізації армії. Західні партнери вже виявили бажання взяти в цьому участь. Наприклад, великі компанії, такі як BAE Systems і Rheinmetall, активно розглядають участь в оборонних проєктах.

Важливу роль також відіграє перспектива інтеграції України до Європейського Союзу, оскільки потенційне членство в ЄС пропонує країні перспективу не тільки більшого процвітання, а й безпеки, оскільки Договір про Європу зобов'язує всіх членів до взаємної оборони.

Важливо

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Що стосується використання конфіскованих російських активів, то російська сторона, звісно ж, чинитиме опір, водночас розуміючи, що назад ці гроші їй ніхто не поверне.

"Москва буде показушно плюватися і кричати, але на ділі вона прийме це як спосіб виплати репарацій із грошей, які вона все одно не отримає назад", — зазначив один європейський дипломат.

Нагадаємо, після зустрічі в Римі президентів України та США, західні оглядачі дали оцінку перспективам мирних переговорів. Було зазначено, що мир може виявитися ближчим, ніж будь-коли від початку російського вторгнення 2022 року, однак для його досягнення Києву доведеться піти на "важкі компроміси".