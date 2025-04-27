Послевоенная Украина: на восстановление страны нужно потратить свыше $500 млрд, — The Times

Перспектива мирного соглашения между Украиной и Россией, каким бы болезненным оно ни было, открывает перед Киевом новую важнейшую задачу — восстановление страны после разрушительной войны. По оценкам британских экспертов, на это необходимо будет потратить ориентировочно 530 млрд долларов.

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В материале The Times говорится, что на фоне переговорного трека по прекращению огня и возможного заключения мирных соглашений, перед украинскими властями и западными партнерами неизбежно встанет вопрос о послевоенном восстановлении Украины.

Авторы публикации считают, что даже если договоренности не будут включать формальные гарантии безопасности, Запад должен будет компенсировать этот пробел реальными действиями, предоставив Украине больше, чем просто символическую помощь.

Последствия войны и послевоенные задачи

Обозреватели пишут, что по оценкам международных организаций, около 13% жилого фонда Украины разрушено или серьезно повреждено. Кроме того, война привела к многотысячным жертвам, а миллионы людей вынуждены были покинуть страну, обеспечивая безопасность себе и своим близким.

В таких условиях восстановление должно опираться на такие направления, как масштабная реконструкция инфраструктуры и развитие оборонной промышленности.

Приоритетом станет масштабная программа реконструкции: восстановление жилья, школ, больниц, энергетических и транспортных систем, безусловно требующих серьезных инвестиций. При этом планируется использовать замороженные российские активы — порядка 225 миллиардов фунтов стерлингов — в качестве источника финансирования, что могло бы значительно ускорить процесс восстановления.

Развитие оборонной промышленности и защита новых границ потребует укрепления рубежей, создания минных полей, линий обороны и модернизации армии. Западные партнеры уже изъявили желание принять в этом участие. К примеру, крупные компании, такие как BAE Systems и Rheinmetall, активно рассматривают участие в оборонных проектах.

Важную роль также сыграет перспектива интеграции Украины в Европейский союз, поскольку потенциальное членство в ЕС предлагает стране перспективу не только большего процветания, но и безопасности, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне.

Важно

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Что касается использования конфискованных российских активов, то российская сторона конечно же будет сопротивляться, при этом понимая, что обратно эти деньги ей никто не вернет.

"Москва будет показушно плеваться и кричать, но на деле она примет это как способ выплаты репараций из денег, которые она все равно не получит обратно", — отметил один европейский дипломат.

Напомним, после встречи в Риме президентов Украины и США, западные обозреватели дали оценку перспективам мирных переговоров. Было отмечено, что мир может оказаться ближе, чем когда-либо с начала российского вторжения в 2022 году, однако для его достижения Киеву придется пойти на "тяжелые компромиссы".