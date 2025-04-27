"Увійде до історії": саме Трамп наполягав на приватній зустрічі з Зеленським, — Волц (відео)

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що саме Дональд Трамп наполіг на проведенні особистої зустрічі з українським президентом. Саму зустріч в адміністрації Трампа назвала "історичною".

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Про це він повідомив у інтерв'ю Fox News.

За словами Волца, ця зустріч увійде до підручників з історії, в якій президента Трампа буде показано як "президента миру".

"Ця зустріч увійде до історії, до підручників з історії. Саме президент Трамп наполягав на тому, щоби провести розмову з Зеленським один-на-один. Вони говорили про те, щоби знайти шляхи завершення найбільшої сухопутної війни в Європі", — сказав радник з питань нацбезпеки.

Волц також додав, що він висловив своє незадоволення діями обох сторін [України та РФ — ред.], однак переконаний, що досягнути миру наразі є "можливим".

"Президент Трамп відданий дипломатії для того, аби зупинити цю війну, говорити з обома сторонами. І за 100 днів ми мали низку раундів перемовин, які вели держсекретар Рубіо та спецпредставник Віткофф у Саудівській Аравії, а тепер — й у Ватикані", — додав Волц.

Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані

26 квітня стало відомо, що Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі. За даними журналістів, провели 15-хвилинну розмову перед початком панахиди за Папою Римським Франциском.

Згодом президент України поділився деталями зустрічі з главою США. Він зазначив, що зустріч була "хорошою", а політики встигли обговорити "багато".

Пізніше президент Естонії переповів коротку розмову з президентом США. За словами Каріса, глава Білого дому запевнив у близькому успішному завершенні війни. Розмова відбулась у Римі, тому торкнулись зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.