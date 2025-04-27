"Войдет в историю": именно Трамп настаивал на частной встрече с Зеленским, — Волц (видео)

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что именно Дональд Трамп настоял на проведении личной встречи с украинским президентом. Саму встречу в администрации Трампа назвали "исторической".

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Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам Волца, эта встреча войдет в учебники по истории, где президент Трамп будет показан как "президент мира".

"Эта встреча войдет в историю, в учебники по истории. Именно президент Трамп настаивал на том, чтобы провести разговор с Зеленским один-на-один. Они говорили о том, чтобы найти пути завершения крупнейшей сухопутной войны в Европе", — сказал советник по вопросам нацбезопасности.

Волц также добавил, что он выразил свое недовольство действиями обеих сторон [Украины и РФ — ред.], однако убежден, что достичь мира сейчас "возможно".

"Президент Трамп предан дипломатии для того, чтобы остановить эту войну, говорить с обеими сторонами. И за 100 дней мы имели ряд раундов переговоров, которые вели госсекретарь Рубио и спецпредставитель Уиткофф в Саудовской Аравии, а теперь — и в Ватикане", — добавил Волц.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

26 апреля стало известно, что Зеленский и Трамп проводят встречу в Риме. По данным журналистов, провели 15-минутный разговор перед началом панихиды по Папе Римскому Франциску.

Впоследствии президент Украины поделился деталями встречи с главой США. Он отметил, что встреча была "хорошей", а политики успели обсудить "многое".

Позже президент Эстонии пересказал короткий разговор с президентом США. По словам Кариса, глава Белого дома заверил в близком успешном завершении войны. Разговор состоялся в Риме, поэтому коснулись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.