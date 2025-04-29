Операція в Червоному морі: з палуби авіаносця "Гаррі Трумен" звалився винищувач F/A-18E

ВМС США продовжують зазнавати втрат палубної авіації під час операції проти хуситів. На авіаносці USS Harry S. Truman стався інцидент — під час буксирування палубою у воду впав винищувач F/A-18E Super Hornet разом із тягачем.

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Про цю подію 28 квітня повідомила пресслужба ВМС Сполучених Штатів.

Літак належав 136-й ескадрильї ударних винищувачів (VFA-136) і впав у воду разом із тягачем під час буксирування палубою. Моряки, які перебували на тягачі, встигли вчасно покинути техніку, проте один із них дістав легкі поранення.

"F/A-18E активно буксирувався в ангарному відсіку, коли екіпаж втратив контроль над літаком. Літак і буксирувальний тягач були викинуті за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили термінових заходів, щоб звільнитися від літака, поки він не впав за борт. Ведеться розслідування", — йдеться в заяві.

Інцидент стався в межах тривалої операції Prosperity Guardian, у якій авіаносну ударну групу USS Harry S. Truman залучено для гарантування безпеки судноплавства в Червоному морі на тлі атак з боку єменських хуситів.

Причина втрати винищувача

Офіційно про причини інциденту не повідомляють, проте репортерка з CNN Наташа Бертран повідомила, що, за наявними в неї даними, літак звалився в море внаслідок різкого маневру авіаносця, який змушений був ухилятися від вогню противника.

Хоча в заяві командування американських ВМС не йдеться про безпосередні загрози авіаносцю з боку хуситів у момент падіння літака.

Другий представник США повідомив CNN, що літак затонув. За даними ВМС, вартість одного винищувача F/A-18 перевищує 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що це вже не перша втрата авіації з борту цього авіаносця під час виконання бойових завдань. Наприкінці 2024 року повідомлялося, що ракетний крейсер USS Gettysburg (CG-64), який входить до складу авіаносної групи, випадково збив винищувач F/A-18F Super Hornet під час його польоту над Червоним морем.

А в лютому 2025 року авіаносець зіткнувся з вантажним судном Besiktas-M. Тоді обійшлося без постраждалих, але корпус корабля зазнав пошкоджень.