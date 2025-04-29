Операция в Красном море: с палубы авианосца "Гарри Трумэн" рухнул истребитель F/A-18E

ВМС США продолжают нести потери палубной авиации в ходе операции против хуситов. На авианосце USS Harry S. Truman произошел инцидент — во время буксировки по палубе в воду рухнул истребитель F/A-18E Super Hornet вместе с тягачом.

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Об этом происшествии 28 апреля сообщила пресс-служба ВМС Соединенных Штатов.

Самолет принадлежал 136-й эскадрилье ударных истребителей (VFA-136) и упал в воду вместе с тягачом во время буксировки по палубе. Моряки, находившиеся на тягаче, успели вовремя покинуть технику, однако один из них получил легкие ранения.

"F/A-18E активно буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были выброшены за борт. Моряки, буксировавшие самолет, приняли срочные меры, чтобы освободиться от самолета, пока он не упал за борт. Ведется расследование", — говорится в заявлении.

Инцидент произошел в рамках продолжающейся операции Prosperity Guardian, в которой авианосная ударная группа USS Harry S. Truman задействована для обеспечения безопасности судоходства в Красном море на фоне атак со стороны йеменских хуситов.

Причина потери истребителя

Официально о причинах инцидента не сообщается, однако репортер из CNN Наташа Бертран сообщила, что по имеющимся у нее данным самолет рухнул в море в результате резкого маневра авианосца, который вынужден был уклоняться от огня противника.

Хотя в заявлении командования американских ВМС не говорится о непосредственных угрозах авианосцу со стороны хуситов в момент падения самолета.

Второй представитель США сообщил CNN, что самолет затонул. По данным ВМС, стоимость одного истребителя F/A-18 превышает 60 миллионов долларов.

Напомним, что это уже не первая потеря авиации с борта данного авианосца в ходе выполнения боевых задач. В конце 2024 года сообщалось, что входящий в состав авианосной группы ракетный крейсер USS Gettysburg (CG-64) случайно сбил истребитель F/A-18F Super Hornet во время его полета над Красным морем.

А в феврале 2025 года авианосец столкнулся с грузовым судном Besiktas-M. Тогда обошлось без пострадавших, но корпус корабля получил повреждения.