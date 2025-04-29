До Європи прибуває партія гвинтових літаків A-29 Super Tucano, які не потрапили в Україну

Португалія уклала контракт із бразильською компанією Embraer на постачання 12 легких турбогвинтових штурмовиків A-29N Super Tucano. Подія примітна тим, що ці машини, крім тренувальних польотів, можуть бути задіяні європейцями як легкі ударні платформи.

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Про це повідомляє видання Janes.

Угоду на постачання техніки було підписано 16 грудня 2024 року, а її загальна вартість становить близько 200 мільйонів євро (приблизно 209 млн доларів за курсом на той момент). Угода включає не тільки постачання літаків, а й повний пакет супроводу: авіасимулятори для підготовки пілотів, а також матеріально-технічне забезпечення. Перші літаки будуть передані Португалії вже 2025 року, а останні постачання завершаться у 2027-2028 роках.

Спочатку Португалія розглядала можливість закупівлі 12 старих Super Tucano. Однак у підсумку було ухвалено рішення придбати нові машини в останній модифікації A-29N, яку офіційно презентували тільки 2023 року. Ця версія відповідає всім сучасним стандартам НАТО, включно з цифровими системами зв'язку і передачі даних.

Планувалося, що Super Tucano використовуватимуть як навчально-тренувальні літаки — з 2018 року ВПС Португалії позбулися своїх Alpha Jet A, виведених з експлуатації. Однак, судячи з усього, ВПС країни мають намір залучити A-29N як легкі штурмовики, які, до всього іншого, є вельми бюджетним рішенням.

Потенційні покупці та відмова Україні

Як зазначили оглядачі Defense Express, Португалія стала першою країною НАТО, яка замовила нову модифікацію Super Tucano. Це може посилити інтерес до A-29N і з боку інших членів Альянсу — зокрема, Нідерланди розглядаються як можливий наступний покупець.

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А ось раніше Україні, попри відповідне звернення, Бразилія в постачанні Super Tucano відмовила. Ще 2023 року українська сторона шукала постачальників повітряних платформ, таких як A-29, які могли б виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання.

Причому тоді йшлося про 12 старих літаків Super Tucano, але Бразилія відмовилася їх надавати через низку причин, пов'язаних із політичною позицією країни та її прагненням зберегти нейтралітет у міжнародних конфліктах. Крім того, Бразилія підтримує важливі економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, включно із залежністю від імпорту російських добрив.

Короткий огляд літака A-29N

Embraer A-29 Super Tucano — це бразильський турбогвинтовий штурмовик, розроблений для виконання розвідувальних, штурмових і навчально-тренувальних завдань. Завдяки своїй маневреності, низькій вартості експлуатації та адаптивності до різних умов бою ним зацікавилися повітряні сили багатьох країн.

Для виконання бойових завдань літак оснащений вбудованими кулеметами і здатний нести широкий спектр озброєння, включно з коректованими бомбами і ракетами. Також машина має цифрову кабіну, HOTAS-управління, нічне бачення, пастки, РЕБ і попередження про ракетну атаку.

Штурмовик A-29 Super Tucano Фото: Pinterest

Технічні параметри

Двигун: 1 × Pratt & Whitney PT6A-68C (1600 к.с.)

Максимальна швидкість: до 590 км/год

Практична стеля: 10 600 м

Радіус дії: до 750 км

Максимальна злітна маса: 5 400 кг

Бойове навантаження: до 1 500 кг

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