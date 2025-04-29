В Европу прибывает партия винтовых самолетов A-29 Super Tucano, которые не попали в Украину

Португалия заключила контракт с бразильской компанией Embraer на поставку 12 легких турбовинтовых штурмовиков A-29N Super Tucano. Событие примечательно тем, что эти машины помимо тренировочных полетов, могут быть задействованы европейцами в качестве легких ударных платформ.

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Об этом сообщает издание Janes.

Соглашение на поставку техники было подписано 16 декабря 2024 года, а его общая стоимость составляет около 200 миллионов евро (примерно 209 млн долларов по курсу на тот момент). Сделка включает не только поставку самолетов, но и полный пакет сопровождения: авиасимуляторы для подготовки пилотов, а также материально-техническое обеспечение. Первые самолеты будут переданы Португалии уже в 2025 году, а последние поставки завершатся в 2027–2028 годах.

Изначально, Португалия рассматривала возможность закупки 12 подержанных Super Tucano. Однако в итоге было принято решение приобрести новые машины в последней модификации A-29N, которая была официально представлена только в 2023 году. Эта версия отвечает всем современным стандартам НАТО, включая цифровые системы связи и передачи данных.

Планировалось, что Super Tucano будут использоваться как учебно-тренировочные самолеты — с 2018 года ВВС Португалии лишились своих Alpha Jet A, выведенных из эксплуатации. Однако, по всей видимости, ВВС страны намерены задействовать A-29N в качестве легких штурмовиков, которые, ко всему прочему, являются весьма бюджетным решением.

Потенциальные покупатели и отказ Украине

Как отметили обозреватели Defense Express, Португалия стала первой страной НАТО, заказавшей новую модификацию Super Tucano. Это может усилить интерес к A-29N и со стороны других членов Альянса — в частности, Нидерланды рассматриваются как возможный следующий покупатель.

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А вот ранее Украине, несмотря на соответствующее обращение, Бразилия в поставке Super Tucano отказала. Еще в 2023 году украинская сторона искала поставщиков воздушных платформ, таких как A-29, которые могли бы выполнять как разведывательные, так и ударные задачи.

Причем речь тогда шла о 12 подержанных самолетах Super Tucano, но Бразилиа отказалась их предоставлять по ряду причин, связанных с политической позицией страны и ее стремлением сохранить нейтралитет в международных конфликтах. Кроме того, Бразилия поддерживает важные экономические и дипломатические связи с Россией, включая зависимость от импорта российских удобрений.

Краткий обзор самолета A-29N

Embraer A-29 Super Tucano — это бразильский турбовинтовой штурмовик, разработанный для выполнения разведывательных, штурмовых и учебно-тренировочных задач. Благодаря своей маневренности, низкой стоимости эксплуатации и адаптивности к различным условиям боя им заинтересовались воздушные силы многих стран.

Для выполнения боевых задач самолет оснащен встроенными пулеметами и способен нести широкий спектр вооружения, включая корректируемые бомбы и ракеты. Также машина имеет цифровую кабину, HOTAS-управление, ночное видение, ловушки, РЭБ и предупреждение о ракетной атаке.

Штурмовик A-29 Super Tucano Фото: Pinterest

Технические параметры

Двигатель: 1 × Pratt & Whitney PT6A-68C (1600 л.с.)

Максимальная скорость: до 590 км/ч

Практический потолок: 10 600 м

Радиус действия: до 750 км

Максимальная взлетная масса: 5 400 кг

Боевая нагрузка: до 1 500 кг

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