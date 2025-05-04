"Трагічна доля": бійці ЗСУ показали, що залишилось від Торецька (відео)

Військовослужбовці Збройних сил України оприлюднили відео, на якому видно, що залишилось від міста Торецьк Бахмутського району Донецької області.

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Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова.

"Трагічна доля Торецька — це історія міста, яке від козацьких витоків і промислового розквіту дійшло до повного знищення через російську агресію. Постійні обстріли, втрата населення, руйнування інфраструктури та гуманітарна катастрофа зробили Торецьк символом болю й водночас героїчного опору", — йдеться у підписі до відео.

На самих кадрах видно Торецьк, знятий на відеокамеру дрона. Видно зруйновані будівлі та вщент розбомблені житлові райони та квартали міста.

Бійці ЗСУ додали, що трагедія Торецька стала частиною ширшої картини знищення українських міст, таких як:

Маріуполь;

Бахмут;

Авдіївка.

"Українські захисники продовжують боротьбу за кожен клаптик рідної землі", — наголосили у 4 батальйоні 101 бригади ім. Г. Воробйова.

Нагадаємо, 23 квітня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ прорвали оборону ЗСУ в районі Торецька і рухаються до траси.

Фокус також писав про те, як ЗСУ "розкришили" бронеколону росіян під Торецьком.