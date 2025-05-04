"Трагическая судьба": бойцы ВСУ показали, что осталось от Торецка (видео)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обнародовали видео, на котором видно, что осталось от города Торецк Бахмутского района Донецкой области.

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Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале 4-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны ГШ им. генерал-полковника Г. Воробьева.

"Трагическая судьба Торецка — это история города, который от казацких истоков и промышленного расцвета дошел до полного уничтожения из-за российской агрессии. Постоянные обстрелы, потеря населения, разрушение инфраструктуры и гуманитарная катастрофа сделали Торецк символом боли и одновременно героического сопротивления", — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах видно Торецк, снятый на видеокамеру дрона. Видно разрушенные здания и полностью разбомбленные жилые районы и кварталы города.

Бойцы ВСУ добавили, что трагедия Торецка стала частью более широкой картины уничтожения украинских городов, таких как:

Мариуполь;

Бахмут;

Авдеевка.

"Украинские защитники продолжают борьбу за каждый клочок родной земли", — отметили в 4 батальоне 101 бригады им. Г. Воробьева.

Напомним, 23 апреля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Торецка и движутся к трассе.

Фокус также писал о том, как ВСУ "раскрошили" бронеколонну россиян под Торецком.