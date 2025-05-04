Для посилення логістики: окупанти почали будувати тунелі з сіток під Покровськом (фото)

У районі Покровська російські війська обладнують логістичні шляхи тунелями із сіток, призначених для захисту від безпілотників.

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Про це повідомив один із користувачів TikTik, передає видання "Мілітарний".

Відео було знято поруч з окупованим селом Карлівка в Покровському районі Донецької області. На кадрах видно, як водій з'їжджає з головної дороги. Це пов'язано з тим, що 12 квітня 2024 року внаслідок російських обстрілів було зруйновано дамбу Карлівського водосховища, що спричинило неконтрольоване скидання води в річку Вовчу та підтоплення територій.

На трасі Е50, що з'єднує Донецьк із Покровськом, окупанти зводять тунелі. Ці конструкції забезпечують їм порівняно безпечну логістику в напрямку окупованих Селидового та Новогродівки — міст, звідки ведуться наступальні дії на покровській ділянці фронту.

Уперше аналогічні укриття було зафіксовано влітку 2023 року в районі Бахмута. Тоді це були не повноцінні тунелі, а радше натягнуті сітки, призначені для дезорієнтації ворожих дронів.

Один із тунелів біля Карлівки

Після цього російські військові на Куп'янському напрямку почали накривати маршрути пересування техніки рибальськими сітками, створюючи таким чином безпечні коридори. Зазначалося, що такі сітки виявляються більш ефективними, ніж сітка-рабиця.

Сітка-рабиця майже гарантує детонацію FPV-дронів, тоді як у рибальській сітці дрони можуть заплутуватися, не вибухаючи відразу.

Російський тунель із сіток проти дронів біля Карлівки.

І хоча така конструкція відносно не дорога, проте її встановлення потребує затрат людиногодин на встановлення, та можливо вкопування стовпів. А потім ще на натяжку сітки, і все це потрібно зробити в зоні ураження ворожими дронами. Крім того, настільки великі інженерні конструкції потребують постійного догляду та ремонту.

Нагадаємо, 3 травня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ мали успіхи біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Окупантам вдалося просунутися на Покровському напрямку та біля села Тарасівка між Покровськом і Торецьком.

Також ЗС РФ наступають на Покровському напрямку, щоб дійти до кордону Дніпропетровщини і похвалитися своїми "досягненнями" з нагоди 9 травня.