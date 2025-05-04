Для усиления логистики: оккупанты начали строить тоннели из сеток под Покровском (фото)

В районе Покровска российские войска оборудуют логистические пути тоннелями из сеток, предназначенных для защиты от беспилотников.

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Об этом сообщил один из пользователей TikTik, передает издание "Мілітарний".

Видео было снято рядом с оккупированным селом Карловка в Покровском районе Донецкой области. На кадрах видно, как водитель съезжает с главной дороги. Это связано с тем, что 12 апреля 2024 года в результате российских обстрелов была разрушена дамба Карловского водохранилища, что вызвало неконтролируемый сброс воды в реку Волчью и подтопление территорий.

На трассе Е50, соединяющей Донецк с Покровском, оккупанты возводят тоннели. Эти конструкции обеспечивают им сравнительно безопасную логистику в направлении оккупированных Селидово и Новогродовки — городов, откуда ведутся наступательные действия на покровском участке фронта.

Впервые аналогичные укрытия были зафиксированы летом 2023 года в районе Бахмута. Тогда это были не полноценные тоннели, а скорее натянутые сетки, предназначенные для дезориентации вражеских дронов.

Один из тоннелей возле Карловки

После этого российские военные на Купянском направлении начали накрывать маршруты передвижения техники рыболовными сетками, создавая таким образом безопасные коридоры. Отмечалось, что такие сети оказываются более эффективными, чем сетка-рабица.

Сетка-рабица почти гарантирует детонацию FPV-дронов, в то время как в рыбацкой сетке дроны могут запутываться, не взрываясь сразу.

Российский тоннель из сеток против дронов возле Карловки.

И хотя такая конструкция относительно не дорога, однако ее установлена ​​требует затрат человекочасов на установку, и возможно вкапывание столбов. А потом еще на натяжку сетки, и все это нужно сделать в зоне поражения вражескими дронами. Кроме того, столь крупные инженерные конструкции требуют постоянного ухода и ремонта.

Напомним, 3 мая аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имели успехи возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Оккупантам удалось продвинуться на Покровском направлении и возле села Тарасовка между Покровском и Торецком.

Также ВС РФ наступают на Покровском направлении, чтобы дойти до границы Днепропетровщины и похвастаться своими "достижениями" по случаю 9 мая.