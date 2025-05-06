"Компот тільки на свята": колаборант пожалівся на харчування в колонії (відео)

Засуджений за державну зраду Вадим Кузнєцов поскаржився журналісту Володимиру Золкіну на харчування в Кам'янській виправній колонії №101. Журналіст показав, як готують їжу для ув'язнених та що вони можуть придбати в крамниці на зароблені за роботу в колонії гроші.

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Інтерв'ю в межах проєкту "Хочу до своїх" опубліковано на YouTube-каналі Володимира Золкіна.

Журналіст розповів, що ув'язнений є уродженцем Сибірської області, та з 1988 року жив у Києві. Він був засуджений за передавання інформації про переміщення українських підрозділів і публікацію в інтернеті даних про "прильоти". Сам Кузнєцов заперечує звинувачення та говорить, що вони є наклепом.

У відповідь на скарги ув'язненого на умови в колонії Золкін нагадав, що українських полонених судять у РФ поза будь-якими законами, і що люди в російському полоні втрачають по 20-30 кг.

"У нас пів бараку, які на 30 кг схудли", — відповів на це засуджений.

Кузнєцов заявив, що їсти запропоновану ув'язненим їжу "достатньо складно".

"Компоту не буває, компот тільки на свята", — сказав він і додав, що натомість в обід ув'язненим не дають пити нічого, а вранці та ввечері — чай.

В колонії складають меню за дієтою "Стіл № 5" Фото: Скрин відео

Володимир Золкін після розмови з ув'язненим відвідав їдальню колонії та показав меню на 16 березня: каша пшоняна, м'ясо тушковане, хліб, чай і цукор на сніданок; суп ячний, каша перлова та салат із капусти на обід; відварна картопля, смажена риба, хліб, чай і цукор на вечерю.

Також журналіст подивився на процес приготування обіду. Для в'язнів на місці випікають свіжий хліб. Працівники їдальні розповіли, що меню складають відповідно до дієти "Стіл № 5", яка передбачає обмеження тваринних жирів і холестерину.

Журналіст показав крамницю, в якій засуджені можуть за зароблені в колонії гроші: на прилавку можна побачити ковбасу, соуси, напої, солодощі та інші продукти.

Засуджені колаборанти отримують у колонії зарплату

В опублікованому 27 березня випуску проєкту "Хочу до своїх" Володимир Золків розповідав, які зарплати отримують колаборанти, які сидять у колоніях. За його словами, засудженим за колабораціонізм виплачують мінімальну зарплату в розмірі 8 000 грн, яку вони можуть витрачати не необхідні речі та продукти в крамниці при Кам'янській виправній колонії №101.

Нагадаємо, 17 квітня російські пропагандистські ЗМІ показували нібито одеситів, що втекли від мобілізації на тимчасово окуповані РФ території та потрапили до колонії в російській Адигеї.