"Компот только на праздники": коллаборант пожаловался на питание в колонии (видео)

Осужденный за государственную измену Вадим Кузнецов пожаловался журналисту Владимиру Золкину на питание в Каменской исправительной колонии №101. Журналист показал, как готовят еду для заключенных и что они могут приобрести в магазине на заработанные за работу в колонии деньги.

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Интервью в рамках проекта "Хочу к своим" опубликовано на YouTube-канале Владимира Золкина.

Журналист рассказал, что заключенный является уроженцем Сибирской области, и с 1988 года жил в Киеве. Он был осужден за передачу информации о перемещении украинских подразделений и публикацию в интернете данных о "прилетах". Сам Кузнецов отрицает обвинения и говорит, что они являются клеветой.

В ответ на жалобы заключенного на условия в колонии Золкин напомнил, что украинских пленных судят в РФ вне всяких законов, и что люди в российском плену теряют по 20-30 кг.

"У нас пол барака, которые на 30 кг похудели", — ответил на это осужденный.

Кузнецов заявил, что есть предложенную заключенным пищу "достаточно сложно".

"Компота не бывает, компот только по праздникам", — сказал он и добавил, что вместо этого в обед заключенным не дают пить ничего, а утром и вечером — чай.

В колонии составляют меню по диете "Стол № 5" Фото: Скрин видео

Владимир Золкин после разговора с заключенным посетил столовую колонии и показал меню на 16 марта: каша пшенная, мясо тушеное, хлеб, чай и сахар на завтрак; суп ячневый, каша перловая и салат из капусты на обед; отварной картофель, жареная рыба, хлеб, чай и сахар на ужин.

Также журналист посмотрел на процесс приготовления обеда. Для заключенных на месте выпекают свежий хлеб. Работники столовой рассказали, что меню составляют в соответствии с диетой "Стол № 5", которая предусматривает ограничение животных жиров и холестерина.

Журналист показал магазин, в котором осужденные могут за заработанные в колонии деньги: на прилавке можно увидеть колбасу, соусы, напитки, сладости и другие продукты.

Осужденные коллаборационисты получают в колонии зарплату

В опубликованном 27 марта выпуске проекта "Хочу к своим" Владимир Золкив рассказывал, какие зарплаты получают коллаборационисты, которые сидят в колониях. По его словам, осужденным за коллаборационизм выплачивают минимальную зарплату в размере 8 000 грн, которую они могут тратить не необходимые вещи и продукты в магазине при Каменской исправительной колонии №101.

Напомним, 17 апреля российские пропагандистские СМИ показывали якобы одесситов, сбежавших от мобилизации на временно оккупированные РФ территории и попавших в колонию в российской Адыгее.