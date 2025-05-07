Деталь від "Шахеда" пропекла штани: на Київщині постраждав підліток (фото)
13-річний підліток поклав до кишені акумулятор, той спалахнув та пропік хлопцеві джинси. Також йому обпекло руку.
Про це повідомили у Нацполіції Київщини.
7 травня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка 13-річний хлопець приніс додому невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули. У результаті дитина отримала опіки.
На місце події викликали швидку медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.
"Правоохоронці спільно з вибухотехніками поліції Київщини проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту", - повідомили у Нацполіції.
Поліція Київської області закликає: у разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтеся їх та одразу телефонуйте на спецлінію "102".
Нагадаємо, в ніч на 7 травня російські окупаційні війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці України спалахнули пожежі у багатоповерхівках.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки росіян загинула родина зоозахисників. Із 10 котів вижив тільки один.