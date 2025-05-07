Деталь від "Шахеда" пропекла штани: на Київщині постраждав підліток (фото)

13-річний підліток поклав до кишені акумулятор, той спалахнув та пропік хлопцеві джинси. Також йому обпекло руку.

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Про це повідомили у Нацполіції Київщини.

7 травня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка 13-річний хлопець приніс додому невідомі елементи живлення, які при контакті один з одним спалахнули. У результаті дитина отримала опіки.

Деталь, яку підібрав підліток на Київщині Фото: Соцмережi

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Підліток підібрав деталь російського "Шахеда" та отримав опіки Фото: Нацполіція

"Правоохоронці спільно з вибухотехніками поліції Київщини проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту", - повідомили у Нацполіції.

Підліток підібрав деталь російського "Шахеда" та отримав опіки Фото: Соцмережі Підліток підібрав деталь російського "Шахеда" та отримав опіки Фото: Соцмережi

Поліція Київської області закликає: у разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтеся їх та одразу телефонуйте на спецлінію "102".

Нагадаємо, в ніч на 7 травня російські окупаційні війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці України спалахнули пожежі у багатоповерхівках.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки росіян загинула родина зоозахисників. Із 10 котів вижив тільки один.