Деталь от "Шахеда" прожгла штаны: на Киевщине пострадал подросток (фото)

13-летний подросток положил в карман аккумулятор, тот вспыхнул и прожег мальчику джинсы. Также ему обожгло руку.

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Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

7 мая около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Петропавловская Борщаговка 13-летний подросток принес домой неизвестные элементы питания, которые при контакте друг с другом вспыхнули. В результате ребенок получил ожоги.

Деталь, которую подобрал подросток на Киевщине Фото: Соцсети

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Подросток подобрал деталь российского "Шахеда" и получил ожоги Фото: Нацполиция

"Правоохранители совместно с взрывотехниками полиции Киевщины проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента", — сообщили в Нацполиции.

Подросток подобрал деталь российского "Шахеда" и получил ожоги Фото: Соцсети Подросток подобрал деталь российского "Шахеда" и получил ожоги Фото: Соцсети

Полиция Киевской области призывает: в случае обнаружения подозрительных предметов — не прикасайтесь к ним и сразу звоните по спецлинии "102".

Напомним, в ночь на 7 мая российские оккупационные войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего в столице Украины вспыхнули пожары в многоэтажках.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки россиян погибла семья зоозащитников. Из 10 котов выжил только один.