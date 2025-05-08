Довіри "перемир'ю" із РФ немає: в ГУР повідомили, чого очікувати 9 травня

Представник ГУР Євгеній Єрін пояснив, що військова загроза з боку країни-окупанта залишається завжди.

Related video

Про це Євгеній Єрін розповів у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, щоб не казали російські пропагандисти та нібито офіційні особи — вірити їм не можна.

"Попри ті слова, які говорять російські пропагандисти, і ті, хто озвучує їхню нібито офіційну позицію — довіри їхнім словам немає. Як вже неодноразово доводили вони самі, казати — це одне, а робити — це зовсім інше. Тобто попри їх заяви про так зване "перемир'я", все може піти не так, як вони кажуть. І до цього нам всім треба бути готовими", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які світові лідери прибудуть на парад, який відбудеться в Москві 9 травня. Серед перших прибув лідер Китаю Сі Цзиньпін та президент Сербії Олександр Вучич. Загалос очікується близько 30 гостей.

Також ми писали про те, як кожного року Росія порушувала власні обіцянки щодо перемир'я на 9 травня. Президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 11 травня, однак вже в перші години так званого "перемир'я" російська армія вдарила по житловій багатоповерхівці у місті Костянтинівка на Донеччині. 9 травня, яке Росія традиційно подає як "день перемоги", давно перетворилося на інструмент агресивної політики та пропаганди. Під прикриттям урочистостей Кремль продовжує збройні атаки проти України, щораз ігноруючи міжнародне право та атакуючи мірних жителів.