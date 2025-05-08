Обстріли на 9 травня: від "Азовсталі" до енергетики – як РФ три роки порушувала власні "обіцянки"

Щороку на початку травня Росія намагається використати символічну дату 9 травня для власної пропаганди, прикриваючи агресію гучними заявами про "перемир'я" чи "вшанування пам’яті". Проте за цими словами стоїть цинічна реальність: замість тиші — ракети, замість пам’яті — нові руйнування. Фокус розповідає, як за останні роки Україна ставала мішенню масованих атак саме в ці дні.

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Президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 11 травня, однак вже в перші години "перемир'я" російська армія вдарила по житловій багатоповерхівці у місті Костянтинівка на Донеччині.

9 травня, яке Росія традиційно подає як "день перемоги", давно перетворилося на інструмент агресивної політики та пропаганди. Під прикриттям урочистостей Кремль продовжує збройні атаки проти України, щораз ігноруючи міжнародне право та моральні норми. Замість тиші — вибухи, замість вшанування — нові жертви серед мирного населення. Історія останніх трьох років переконливо показує: "перемир’я" Росії — це завжди обман, за яким слідує терор.

Обстріл Одеси 9 травня 2022 року

У 2022 році Росія продовжувала повномасштабне вторгнення і 9 травня супроводжувалося обстрілами українських міст. Російські війська в ніч на 9 травня завдали ракетних ударів по Одесі. За інформацією військових, по місту було випущено 7 ракет радянського зразка. Зокрема, повідомлялося про атаку на цивільну інфраструктуру, включаючи торгівельний центр та склади. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, кілька отримали поранення.

В Донецькій області, за повідомленням Генштабу армія РФ завдавала інтенсивні обстріли вздовж лінії фронту, зокрема в районі Маріуполя, де тривала облога "Азовсталі". Російські війська застосовували артилерію та авіацію, атакуючи позиції ЗСУ та цивільні об’єкти.

У Сіверськодонецьку та інших населених пунктах регіону російські війська проводили масовані обстріли, намагаючись прорвати українську оборону. Повідомлялося про значні руйнування житлових кварталів.

Того ж дня зафіксовано обстріли прикордонних районів Сумської області, зокрема з артилерії та мінометів, спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Масовий ракетний удар по Україні 9 травня 2023 року

У 2023 році Росія здійснила масовані ракетні удари по Україні, які відбувалися у два етапи:

Російські війська випустили 25 крилатих ракет типу "Калібр" та Х-101/Х-555, і 23 з них перехопила українська ППО. Перша хвиля відбулася близько 22:00 8 травня і складалася з восьми ракет "Калібр", запущених із Чорного моря. За даними пресслужби ППО України, усі були знищені. Друга хвиля, що почалася близько 4:00 9 травня включала 17 ракет Х-101/Х-555, з яких 15 було збито.

Тоді ЗС РФ запустили по столиці України 15 крилатих ракет з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. За попередньою інформацією, уламки ракети впали у двір приватного будинку у Голосіївському районі Києва, спровокувавши пожежу. У Шевченківському районі уламки знайшли на проїжджій частині.

На Київщині в селі Мироцьке Бучанського району збита ракета Х-55СМ впала у дворі приватного будинку, пошкодивши уламками покрівлю. Загиблих і постраждалих немає. Також у полі впала ракета, схожа на крилату ракету Х-55СМ у селі Тарасівка, Боярській ТГ, Фастівського району.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вибухова хвиля пошкодила 47 вікон у будівлі комунальної установи "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер", у зв'язку з чим медперсоналу довелося евакуювати 47 пацієнтів диспансеру до неушкодженої частини будівлі.

Напередодні, ввечері 8 травня РФ здійснила ракетний обстріл Харківської області. Удар по регіону завдали ракетами С-300.

Енергетика України під вогнем 9 травня 2024 року

8 травня 2024 року, Збройні сили Російської Федерації здійснили масову ракетну та дронову атаку 8 областей України за допомогою 55 ракет різних типів І 21 ударного дрона типу Shahed.

В "Укренерго" розповіли, що ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській і Полтавській областях. Зафіксовані пошкодження на обʼєктах генерації. У ДТЕК зауважили, що під ударом опинилися три теплоелектростанції, обладнання серйозно пошкоджене.

У Кіровоградській області було травмовано дитину 8 років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків і майже три десятки гаражів.

У Львівській області армія РФ влучила в газосховище в Стрийському районі та пошкодила теплостанцію в Червоноградському районі.

На Київщині у результаті падіння уламків є постраждалі люди, жінку та чоловіка з пораненнями кінцівок і осколковими доставили до лікарні. Також пошкоджено лінії електромереж. Унаслідок падіння уламків були зруйновані житловий приватний будинок і підсобне приміщення поруч, ще 14 будинків і авто пошкоджено. Мер Броварів Ігор Сапожко наголосив, що в результаті атаки у місті відбулося загоряння обʼєкта цивільної інфраструктури, поранення отримала жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року, їх госпіталізували до лікарні.

Крім того, у ніч на 9 травня 2024 року російські війська атакували Одеську область 20-ма ударними БПЛА типу Shahed із окупованого Криму (мис Чауда). Українські сили знищили 17 дронів. Повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, але без детальних даних про жертви.

Того ж дня, Генштаб ЗСУ повідомляв про 146 бойових зіткнень за добу, включно з 60 ракетними та 90 авіаційними ударами. Конкретно 9 травня активні обстріли фіксувалися на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках.

Незважаючи на заявлені "перемир’я" чи спроби надати обстрілам ідеологічного прикриття, 9 травня для України стало днем чергових втрат і доказом, що Росія послідовно перетворює історичну дату на привід для ескалації війни. Щороку обстріли українських міст саме в цей день демонструють: Кремль не припиняє цілеспрямованого терору, і будь-які його заяви про мир не варті нічого перед обличчям реальності.

Нагадаємо, попри офіційні заяви Москви про бажання "тиші", опитані Фокусом аналітики вбачають у цьому суто тактичний хід: спробу зміцнити позиції на фронті й вкотре перекласти відповідальність за продовження війни на Україну.