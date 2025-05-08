Обстрелы на 9 мая: от "Азовстали" до энергетики — как РФ три года нарушала собственные "обещания"

Ежегодно в начале мая Россия пытается использовать символическую дату 9 мая для собственной пропаганды, прикрывая агрессию громкими заявлениями о "перемирии" или "чествовании памяти". Однако за этими словами стоит циничная реальность: вместо тишины — ракеты, вместо памяти — новые разрушения. Фокус рассказывает, как за последние годы Украина становилась мишенью массированных атак именно в эти дни.

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Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая, однако уже в первые часы "перемирия" российская армия ударила по жилой многоэтажке в городе Константиновка Донецкой области.

9 мая, которое Россия традиционно подает как "день победы", давно превратилось в инструмент агрессивной политики и пропаганды. Под прикрытием торжеств Кремль продолжает вооруженные атаки против Украины, каждый раз игнорируя международное право и моральные нормы. Вместо тишины — взрывы, вместо чествования — новые жертвы среди мирного населения. История последних трех лет убедительно показывает: "перемирие" России — это всегда обман, за которым следует террор.

Обстрел Одессы 9 мая 2022 года

В 2022 году Россия продолжала полномасштабное вторжение и 9 мая сопровождалось обстрелами украинских городов. Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетные удары по Одессе. По информации военных, по городу было выпущено 7 ракет советского образца. В частности, сообщалось об атаке на гражданскую инфраструктуру, включая торговый центр и склады. В результате обстрелов один человек погиб, несколько получили ранения.

В Донецкой области, по сообщению Генштаба армия РФ наносила интенсивные обстрелы вдоль линии фронта, в частности в районе Мариуполя, где продолжалась осада "Азовстали". Российские войска применяли артиллерию и авиацию, атакуя позиции ВСУ и гражданские объекты.

В Северодонецке и других населенных пунктах региона российские войска проводили массированные обстрелы, пытаясь прорвать украинскую оборону. Сообщалось о значительных разрушениях жилых кварталов.

В тот же день зафиксированы обстрелы приграничных районов Сумской области, в частности из артиллерии и минометов, направленные на гражданскую инфраструктуру.

Массовый ракетный удар по Украине 9 мая 2023 года

В 2023 году Россия осуществила массированные ракетные удары по Украине, которые происходили в два этапа:

Российские войска выпустили 25 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101/Х-555, и 23 из них перехватила украинская ПВО. Первая волна состоялась около 22:00 8 мая и состояла из восьми ракет "Калибр", запущенных из Черного моря. По данным пресс-службы ПВО Украины, все были уничтожены. Вторая волна, начавшаяся около 4:00 9 мая включала 17 ракет Х-101/Х-555, из которых 15 были сбиты.

Тогда ВС РФ запустили по столице Украины 15 крылатых ракет с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. По предварительной информации, обломки ракеты упали во двор частного дома в Голосеевском районе Киева, спровоцировав пожар. В Шевченковском районе обломки нашли на проезжей части.

На Киевщине в селе Мироцкое Бучанского района сбитая ракета Х-55СМ упала во дворе частного дома, повредив обломками кровлю. Погибших и пострадавших нет. Также в поле упала ракета, похожая на крылатую ракету Х-55СМ в селе Тарасовка, Боярской ТГ, Фастовского района.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что взрывная волна повредила 47 окон в здании коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер", в связи с чем медперсоналу пришлось эвакуировать 47 пациентов диспансера в неповрежденную часть здания.

Накануне, вечером 8 мая РФ осуществила ракетный обстрел Харьковской области. Удар по региону нанесли ракетами С-300.

Энергетика Украины под огнем 9 мая 2024 года

8 мая 2024 года, Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массовую ракетную и дроновую атаку 8 областей Украины с помощью 55 ракет различных типов и 21 ударного дрона типа Shahed.

В "Укрэнерго" рассказали, что ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения на объектах генерации. В ДТЭК отметили, что под ударом оказались три теплоэлектростанции, оборудование серьезно повреждено.

В Кировоградской области был травмирован ребенок 8 лет. Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Во Львовской области армия РФ попала в газохранилище в Стрыйском районе и повредила теплостанцию в Червоноградском районе.

На Киевщине в результате падения обломков есть пострадавшие люди, женщину и мужчину с ранениями конечностей и осколочными доставили в больницу. Также повреждены линии электросетей. В результате падения обломков были разрушены жилой частный дом и подсобное помещение рядом, еще 14 домов и авто повреждены. Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что в результате атаки в городе произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры, ранения получила женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года, их госпитализировали в больницу.

Кроме того, в ночь на 9 мая 2024 года российские войска атаковали Одесскую область 20-ю ударными БПЛА типа Shahed из оккупированного Крыма (мыс Чауда). Украинские силы уничтожили 17 дронов. Сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, но без детальных данных о жертвах.

В тот же день, Генштаб ВСУ сообщал о 146 боевых столкновениях за сутки, включая 60 ракетных и 90 авиационных ударов. Конкретно 9 мая активные обстрелы фиксировались на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях.

Несмотря на заявленные "перемирие" или попытки предоставить обстрелам идеологическое прикрытие, 9 мая для Украины стало днем очередных потерь и доказательством, что Россия последовательно превращает историческую дату в повод для эскалации войны. Ежегодно обстрелы украинских городов именно в этот день демонстрируют: Кремль не прекращает целенаправленного террора, и любые его заявления о мире не стоят ничего перед лицом реальности.

Напомним, несмотря на официальные заявления Москвы о желании "тишины", опрошенные Фокусом аналитики видят в этом чисто тактический ход: попытку укрепить позиции на фронте и в очередной раз переложить ответственность за продолжение войны на Украину.