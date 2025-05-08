Доверия "перемирию" с РФ нет: в ГУР сообщили, чего ожидать 9 мая

Представитель ГУР Евгений Ерин пояснил, что военная угроза со стороны страны-оккупанта остается всегда.

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Об этом Евгений Ерин рассказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, чтобы не говорили российские пропагандисты и якобы официальные лица — верить им нельзя.

"Несмотря на те слова, которые говорят российские пропагандисты, и те, кто озвучивает их якобы официальную позицию — доверия их словам нет. Как уже неоднократно доказывали они сами, говорить — это одно, а делать — это совсем другое. То есть несмотря на их заявления о так называемом "перемирии", все может пойти не так, как они говорят. И к этому нам всем надо быть готовыми", — сказал представитель ГУР.

Напомним, Фокус писал о том, какие мировые лидеры прибудут на парад, который состоится в Москве 9 мая. Среди первых прибыл лидер Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. В целом ожидается около 30 гостей.

Также мы писали о том, как каждый год Россия нарушала собственные обещания о перемирии на 9 мая. Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая, однако уже в первые часы так называемого "перемирия" российская армия ударила по жилой многоэтажке в городе Константиновка Донецкой области. 9 мая, которое Россия традиционно подает как "день победы", давно превратилось в инструмент агрессивной политики и пропаганды. Под прикрытием торжеств Кремль продолжает вооруженные атаки против Украины, каждый раз игнорируя международное право и атакуя мирных жителей.