У США попереджають про ризик прямого конфлікту з Росією: подробиці

Глава Північного командування ЗС США (NORAD) генерал Грегорі Гійо, виступаючи в Конгресі США, попередив, що ризик прямого зіткнення з супротивниками Сполучених Штатів: Китаєм, КНДР, Іраном і РФ зріс. А глобальна обстановка стає дедалі нестабільнішою.

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У своїй промові генерал також попередив, чим США загрожує співпраця КНР і Росії.

Грегорі Гійо зазначив, що серед безлічі подій, які змінюють стратегічне середовище, три тенденції викликають особливу стурбованість через їхні безпосередні наслідки для оборони США.

Зростає ризик прямого конфлікту між США та одним із чотирьох головних супротивників

Гійо зазначив, що повномасштабна війна в Україні триває четвертий рік і навів приклад, коли атака ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року врешті-решт переросла в масштабну військову операцію, охопивши більшу частину Близького Сходу. Аналогічна ситуація може скластися і в Європі.

Генерал нагадав, що зростаюча напруженість у Тайванській протоці та Південно-Китайському морі несе постійний ризик ескалації у збройний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами з наслідками, які можуть охопити ціле покоління.

Китай постійно нагадує про свої плани на Тайвань Фото: CCTV

"Зрештою, публічна відмова Кім Чен Ина від мирного возз'єднання як національної мети і зростаюча напористість на світовій арені ризикують спровокувати відновлення конфлікту на Корейському півострові після більш ніж 70 років непростого перемир'я", — зазначив генерал.

Для США небезпечна співпраця його супротивників

Грегорі Гійо нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль посилив стратегічне співробітництво з трьома іншими супротивниками США, що збільшує ризик того, що війна з одним противником може швидко перерости у війну з ворожою коаліцією.

І в центрі цієї тривожної динаміки перебувають відносини, що швидко розвиваються, між двома найздібнішими противниками Сполучених Штатів: Росією і Китаєм.

Китай і Росія розвивають співпрацю Фото: Getty Images

"Не дивлячись на десятиліття взаємної недовіри, Пекін і Москва, схоже, сповнені рішучості розвивати своє стратегічне партнерство і військове співробітництво, щоб протистояти тому, що вони сприймають як постійну загрозу США їхнім основним інтересам безпеки", — повідомив генерал і зазначив, що ще 2024 року китайські бомбардувальники були розгорнуті на російській арктичній авіабазі, які спільно патрулювали Берингове море.

"Така "передача доступу" прискорює і розширює можливості Китаю погрожувати Північній Америці в повітряному просторі і викликає привид скоординованих військових операцій у разі стратегічного конфлікту", — зазначив генерал.

Він нагадав про КНДР і готовність Кім Чен Ина ризикувати власною армією на підтримку війни в Україні.

Фото: KCNA

"Це змушує замислитися над питанням про послуги, які Москва може запропонувати натомість, потенційно включно з експертизою, яка могла б прискорити розробку Пхеньяном передової стратегічної зброї", — повідомив генерал.

Противники США розвиваються для загроз США

Генерал зазначив, що противники США репетирують свої плани щодо погроз Сполученим Штатам одразу в кількох областях, збільшуючи ймовірність того, що збройний конфлікт включатиме прямі удари по території країни.

Грегорі Гійо нагадав, що в липні 2024 року китайські надводні бомбардувальники були розгорнуті в Берінговому морі та діяли в межах досяжності крилатих ракет критично важливої інфраструктури по всій Алясці. А з 2023 року Китай запустив два корпуси свого нового класу атомних підводних човнів із керованими ракетами Shang III, які найближчими роками можуть надати Пекіну можливість прихованого наземного нападу на критично важливу інфраструктуру на Алясці та Західному узбережжі США, не перетинаючи "ядерний поріг".

Генерал окремо зазначив, що США необхідне стратегічне партнерство з Мексикою і Канадою, а також іншими своїми союзниками, оскільки ризик ескалації зростає, а супротивники продовжують озброюватися, а Росія, а тепер і Північна Корея набуває досвіду ведення реальних бойових дій.

Солдати КНДР у Росії Фото: Spravdi

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Росія і США перебувають набагато ближче один до одного, ніж можна подумати. Дві держави розділяють лише 3,8 км у Беринговій протоці.

А для залякування своїх супротивників і, головним чином, Китаю, американські військові днями влаштували демонстрацію військової могутності на Окінаві. Страхітливе авіашоу отримало назву "Прогулянка слона".