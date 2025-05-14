В США предупреждают о риске прямого конфликта с Россией: подробности

Глава Северного командования ВС США (NORAD) генерал Грегори Гийо, выступая в Конгрессе США, предупредил, что риск прямого столкновения с противниками Соединенных Штатов: Китаем, КНДР, Ираном и РФ возрос. А глобальная обстановка становится все более нестабильной.

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В своей речи генерал также предупредил, чем США угрожает сотрудничество КНР и России.

Грегори Гийо отметил, что среди множества событий, которые меняют стратегическую среду, три тенденции вызывают особую озабоченность из-за их непосредственных последствий для обороны США.

Возрастает риск прямого конфликта между США и одним из четырех главных противников

Гийо отметил, что полномасштабная война в Украине продолжается четвертый, год и привел пример, когда атака ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года в итоге переросла в масштабную военную операцию, охватив большую часть Ближнего Востока. Аналогичная ситуация может сложиться и в Европе.

Генерал напомнил, что нарастающая напряженность в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море несет постоянный риск эскалации в вооруженный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами с последствиями, которые могут охватить целое поколение.

Китай постоянно напоминает о своих планах на Тайвань Фото: CCTV

"Наконец, публичный отказ Ким Чен Ына от мирного воссоединения как национальной цели и растущая напористость на мировой арене рискуют спровоцировать возобновление конфликта на Корейском полуострове после более чем 70 лет непростого перемирия", — отметил генерал.

Для США опасно сотрудничество его противников

Грегори Гийо напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль усилил стратегическое сотрудничество с тремя другими противниками США, что увеличивает риск того, что война с одним противником может быстро перерасти в войну с вражеской коалицией.

И в центре этой тревожной динамики находятся быстро развивающиеся отношения между двумя наиболее способными противниками Соединенных Штатов: Россией и Китаем.

Китай и Россия развивают сотрудничество Фото: Getty Images

"Несмотря на десятилетия взаимного недоверия, Пекин и Москва, похоже, полны решимости развивать свое стратегическое партнерство и военное сотрудничество, чтобы противостоять тому, что они воспринимают как постоянную угрозу США их основным интересам безопасности", — сообщил генерал и отметил, что еще в 2024 году китайские бомбардировщики были развернуты на российской арктической авиабазе совместно патрулировали Берингово море.

"Такая "передача доступа" ускоряет и расширяет возможности Китая угрожать Северной Америке в воздушном пространстве и вызывает призрак скоординированных военных операций в случае стратегического конфликта", — отметил генерал.

Он напомнил про КНДР и готовность Ким Чен Ына рисковать собственной армией в поддержку войны в Украине.

Фото: KCNA

"Это заставляет задаться вопросом об услугах, которые Москва может предложить взамен, потенциально включая экспертизу, которая могла бы ускорить разработку Пхеньяном передового стратегического оружия", — сообщил генерал.

Противники США развиваются для угроз США

Генерал отметил, что противники США репетируют свои планы по угрозам Соединенным Штатам сразу в нескольких областях, увеличивая вероятность того, что вооруженный конфликт будет включать прямые удары по территории страны.

Грегори Гийо напомнил, что в июле 2024 года китайские надводные бомбардировщики были развернуты в Беринговом море и действовали в пределах досягаемости крылатых ракет критически важной инфраструктуры по всей Аляске. А с 2023 года Китай запустил два корпуса своего нового класса атомных подводных лодок с управляемыми ракетами Shang III, которые в ближайшие годы могут предоставить Пекину возможность скрытого наземного нападения на критически важную инфраструктуру на Аляске и Западном побережье США не пересекая "ядерный порог".

Генерал отдельно отметил, что США необходимо стратегическое партнерство с Мексикой и Канадой, а также другими своим союзниками, так как риск эскалации возрастает и противники продолжают вооружаться, а Россия, а теперь и Северная Корея получает опыт ведения реальных боевых действий.

Солдаты КНДР в России Фото: Spravdi

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Россия и США находятся куда ближе друг к другу, чем можно подумать. Две державы разделяют лишь 3,8 км в Беринговом проливе.

А для устрашения своих противников и, главным образом, Китая, американские военные на днях устроили демонстрацию военной мощи на Окинаве. Устрашающее авиашоу получило название "Прогулка слона".