"Перетвориться для окупантів на острів": Україна зможе заблокувати Крим, — воїн ЗСУ (відео)

Військовослужбовець Ігор Луценко пояснив, що сучасна війна задала нову тенденцію у світі — розширення «сірої зони». Завдяки цьому Росія може втратити сухопутний коридор, який так старанно пробивала.

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Про це відомо з коментаря аеророзвідника ЗСУ Ігоря Луценка в ефірі "Еспресо" 13 травня.

"У РФ паралельно з планом оборони Криму розробляється і план атаки правого берега річки Дніпро. Як заведено у військових, відпрацьовуються різні плани. Однак слід розуміти, що зараз однією з головних тенденцій у світі, адже наша війна визначає долю світу, — розширення "сірої зони", — зазначив він.

Військовий пояснив, що йдеться про зону, в якій "досить важко перебувати живими" як українським силам, так і російським.

"Ця зона розростається, бо все живе там вбивають дрони, і складає приблизно 15-20 км", — підкреслив він.

За прогнозом Луценка, сухопутний коридор, який страшними зусиллями ЗС РФ пробили на півні і який є єдиним їхнім успіхом у війні, буде нівельований. Він стане для ворога вузьким і небезпечним, адже "сіра зона" постійно розширятиметься.

"Все до того йде. Якщо ми не будемо ловити гав, то Крим, завдяки прогресу наших озброєнь, буде заблокований. А як тільки не стане Кримського мосту, то Крим перетвориться для окупантів на острів", — додав аеророзвідник.

Нагадаємо, у Мінфіні підрахували, скільки мільярдів вартувала втрачена Росією на війні проти України техніка. Для розрахунку врахували втрати ЗС РФ з 24 лютого 2022 року.

У ДПСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку захопили у полон бійців російського підрозділу "Шторм-Z", які намагались видати себе за українських військовослужбовців.