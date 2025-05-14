"Превратится для оккупантов в остров": Украина сможет заблокировать Крым, — воин ВСУ (видео)

Военнослужащий Игорь Луценко объяснил, что современная война задала новую тенденцию в мире — расширение "серой зоны". Благодаря этому Россия может потерять сухопутный коридор, который так старательно пробивала.

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Об этом известно из комментария аэроразведчика ВСУ Игоря Луценко в эфире "Еспресо" 13 мая.

"В РФ параллельно с планом обороны Крыма разрабатывается и план атаки правого берега реки Днепр. Как принято у военных, отрабатываются различные планы. Однако следует понимать, что сейчас одной из главных тенденций в мире, ведь наша война определяет судьбу мира, — расширение "серой зоны", — отметил он.

Военный пояснил, что речь идет о зоне, в которой "достаточно трудно находиться живыми" как украинским силам, так и российским.

"Эта зона разрастается, потому что все живое там убивают дроны, и составляет примерно 15-20 км", — подчеркнул он.

По прогнозу Луценко, сухопутный коридор, который страшными усилиями ВС РФ пробили на север и который является единственным их успехом в войне, будет нивелирован. Он станет для врага узким и опасным, ведь "серая зона" будет постоянно расширяться.

"Все к тому идет. Если мы не будем зевать, то Крым, благодаря прогрессу наших вооружений, будет заблокирован. А как только не станет Крымского моста, то Крым превратится для оккупантов в остров", — добавил аэроразведчик.

Напомним, в Минфине подсчитали, сколько миллиардов стоила потерянная Россией на войне против Украины техника. Для расчета учли потери ВС РФ с 24 февраля 2022 года.

В ГПСУ сообщили, что на Купянском направлении захватили в плен бойцов российского подразделения "Шторм-Z", которые пытались выдать себя за украинских военнослужащих.