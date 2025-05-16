ЗСУ ліквідували російського тренера з боксу та очільника "Союзу дагестанців" Надирбегова
На фронті було знешкоджено ще одного представника армії РФ — Джамбулата Надирбегова, який до війни працював тренером з боксу.
Некролог опубліковано на російському порталі "Дом дружбы народов Самарской области".
Російське видання "КТВ-ЛУЧ" пише, що 54-річний Джамбулат Надирбегов був старшим тренером і власником боксерського клубу "Патріот" у Тольятті. Окрім спортивної діяльності, Надирбегов очолював тольяттинську громадську організацію "Союз дагестанців".
Наприкінці лютого цього року Надирбегов прибув у зону бойових дій, а вже 18 квітня він був ліквідований силами оборони України в районі села Андріївка на Донеччині.
Нещодавно оператори Сил спеціальних операцій на одній з ділянок фронту зайшли в тил до російських окупантів і повністю знищили їхню штурмову групу.
Раніше бійці 77 бригади ЗСУ завдяки "деморалізуючим запискам", які вони розкидають по полю, захопили в полон російського окупанта. Той її прочитав і кинув автомат.