ВСУ ликвидировали российского тренера по боксу и главу "Союза дагестанцев" Надирбегова

На фронте был обезврежен еще один представитель армии РФ — Джамбулат Надырбегов, который до войны работал тренером по боксу.

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Некролог опубликован на российском портале "Дом дружбы народов Самарской области".

Джамбулат Надирбегов

Российское издание "КТВ-ЛУЧ" пишет, что 54-летний Джамбулат Надырбегов был старшим тренером и владельцем боксерского клуба "Патриот" в Тольятти. Кроме спортивной деятельности, Надырбегов возглавлял тольяттинскую общественную организацию "Союз дагестанцев".

В конце февраля этого года Надырбегов прибыл в зону боевых действий, а уже 18 апреля он был ликвидирован силами обороны Украины в районе села Андреевка Донецкой области.

Недавно операторы Сил специальных операций на одном из участков фронта зашли в тыл к российским оккупантам и полностью уничтожили их штурмовую группу.

Ранее бойцы 77 бригады ВСУ благодаря "деморализующим запискам", которые они разбрасывают по полю, захватили в плен российского оккупанта. Тот ее прочитал и бросил автомат.