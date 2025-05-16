FPV-дрони ЗСУ підірвали вертоліт Ка-52 РФ: бійці ССО влаштували "засідку у повітрі" (відео)

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішне "полювання" на вертоліт Ка-52 Збройних сил Російської Федерації. Щоб дістати ворожий вертоліт, організували засідку за участю семи FPV-дронів.

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Кадри спецоперації з підриву вертольота РФ з'явились на сторінці Instagram підрозділу "Баліста" ССО України.

Вдень 16 травня українські військові опублікували допис про те, як завадили авіації РФ патрулювати на українській території. Допис ілюструється відео з ледь не голлівудським сюжетом та спецефектами. Бачимо командний пункт "Балісти", прихований у фантастичній місцевості. В командному пункті вистежили Ка-52 "Алігатор" ЗС РФ. На перехопленні чути висоту та напрямок руку повітряного судна. Після сигналу про появу цілі віддається команда на готовність семи екіпажам, чують глядачі. Далі на планшеті показують віртуальне поле битви: в центрі — червона цятка (Ка-52), навколо — сім зелених (FPV-дрони ЗСУ). Наступні реалістичні кадри зняті камерою українського безпілотника. Бачимо, як він летить над невстановленою місцевістю напереріз російському вертольоту. За якусь мить FPV-дрон влучає в Ка-52 і запис спиняється. Бійці повідомили, що "Алігатор" підірвали українськими безпілотниками.

"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями. Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus", — написали спецпризначенці.

На влучання по "Алігатору" відгукнувся волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко. Він зауважив, що Ка-52 збили FPV-дронами, на які донатила спільнота. Після цього написав, що "то лише початок, далі більше".

У повідомленні "Балісти" не вказано, коли саме і на якому відтинку фронту росіяни втратили бойовий вертоліт. Авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов, який веде канал Flightbomber, поки не скаржився на втрату Ка-52 ЗС РФ.

Вертольоти РФ — деталі

Зазначимо, Фокус раніше писав про спроби Сил оборони збивати вертольоти РФ за допомогою дронів. Вперше про такі розробки стало відомо весною 2024 року. У Telegram-каналі "Диких Шершнів" опублікували відео "перегонів", на якому дрон підрозділу BULAVA Президентської бригади переслідував російський вертоліт. Бійці тоді попередили, що у майбутньому будуть інші кадри.

Вже у серпні того ж року з'явились кадри з Курською області. На відео — російський вертоліт Мі-9, в який врізається український безпілотник. Перша інформація про вдалу роботу з'явились у російських пабліках: військкори скаржились на втрату повітряного судна. Згодом у мережі опублікували цілу серію записів з різних ракурсів, на яких показали, що БПЛА влучив у хвіст вертольота РФ.

Нагадуємо, у березні пресцентр ССО повідомив, що вдалось підірвати відразу чотири вертольоти РФ, які дислокувались на летовищі у Бєлгородській області.