FPV-дроны ВСУ взорвали вертолет Ка-52 РФ: бойцы ССО устроили "засаду в воздухе" (видео)

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную "охоту" на вертолет Ка-52 Вооруженных сил Российской Федерации. Чтобы достать вражеский вертолет, организовали засаду с участием семи FPV-дронов.

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Кадры спецоперации по подрыву вертолета РФ появились на странице Instagram подразделения "Баллиста" ССО Украины.

Днем 16 мая украинские военные опубликовали сообщение о том, как помешали авиации РФ патрулировать на украинской территории. Сообщение иллюстрируется видео с едва ли не голливудским сюжетом и спецэффектами. Видим командный пункт "Баллисты", скрытый в фантастической местности. В командном пункте выследили Ка-52 "Аллигатор" ВС РФ. На перехвате слышно высоту и направление руку воздушного судна. После сигнала о появлении цели отдается команда на готовность семи экипажам, слышат зрители. Далее на планшете показывают виртуальное поле битвы: в центре — красная точка (Ка-52), вокруг — семь зеленых (FPV-дроны ВСУ). Следующие реалистичные кадры сняты камерой украинского беспилотника. Видим, как он летит над неустановленной местностью наперерез российскому вертолету. Через мгновение FPV-дрон попадает в Ка-52 и запись останавливается. Бойцы сообщили, что "Аллигатор" взорвали украинскими беспилотниками.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного — в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus", — написали спецназовцы.

На попадание по "Алигатору" откликнулся волонтер и общественный активист Сергей Стерненко. Он отметил, что Ка-52 сбили FPV-дронами, на которые донатило украинцы. После этого написал, что "это только начало, дальше больше".

В сообщении "Баллисты" не указано, когда именно и на каком отрезке фронта россияне потеряли боевой вертолет. Авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов, который ведет канал Flightbomber, пока не жаловался на потерю Ка-52 ВС РФ.

Вертолеты РФ — детали

Отметим, Фокус ранее писал о попытках Сил обороны сбивать вертолеты РФ с помощью дронов. Впервые о таких разработках стало известно весной 2024 года. В Telegram-канале "Диких Шершней" опубликовали видео "гонки", на котором дрон подразделения BULAVA Президентской бригады преследовал российский вертолет. Бойцы тогда предупредили, что в будущем будут другие кадры.

Уже в августе того же года появились кадры из Курской области. На видео — российский вертолет Ми-9, в который врезается украинский беспилотник. Первая информация об удачной работе появились в российских пабликах: военные жаловались на потерю воздушного судна. Впоследствии в сети опубликовали целую серию записей с разных ракурсов, на которых показали, что БПЛА попал в хвост вертолета РФ.

Напоминаем, в марте пресс-центр ССО сообщил, что удалось взорвать сразу четыре вертолета РФ, которые дислоцировались на аэродроме в Белгородской области.