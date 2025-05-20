"Побачив через призму тестя": комбат 22 ОМБр Андій Підлісний розкритикував ТЦК

Вінничанин Андрій Підлісний, який воює із 2014 року, заявив, що батька його дружини зупинили робітники ТЦК у Білій Церкві та "впаяли" кілька штрафів. А коли він проходив ВЛК, то його кинули за ґрати.

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Про це військовослужбовець написав у Facebook.

Андрій Підлісний каже, що нині ТЦК, як система, не працює нормально. Про це він написав із досвіду власної родини на прикладі тестя.

Пост Андрія Підлісного Фото: скриншот

"Я зараз сам маю змогу це побачити через призму свого тестя, якого зупинили військовослужбовці ТЦК м. Білої церкви, облаяли з ніг до голови, впаяли декілька штрафів безпідставно на десятки тисяч гривень, хоча він вчасно оновлював дані", - написав Підлісний.

Далі, за його словами, чоловік пішов добровільно проходити ВЛК за місцем проживання у Києві, але там його "зачинили за ґратами, а ночував він на звичайних дошках".

"Це не ок, система так не має працювати, бо вона на первинному етапі вже налаштовує громадянина проти армії", - заявив військовий.

На думку Підлісного, це "точкові проблеми", які потрібно озвучувати, втручатись і змінювати відношення на місцях, бо кожен окремий випадок унікальний.

Його бентежить, що нині українцям пропонують розділити військовий соціум навпіл та налаштувати цивільних навіть проти тих, хто "там (у ТЦК – ред.) нормально і чесно виконує свої обов'язки, втративши здоров'я у реальних бойових діях".

"Нагадую, це не працівники ТЦК, це військовослужбовці. І будь-яке повторення російських наративів (а називати ТЦК "работніками" пішло саме від них) означає повторювати їх пропаганду. Тому, вважаю звернення Олексія Гончаренко звичайним блюзнірством і буду дуже вдячний, якщо народні депутати будуть дійсно впливати на проблемні питання у соціумі в міру їх повноважень, а не грати на нервах і настроях усіх громадян, налаштовуючи їх одне проти одного", - резюмував Підлісний, нагадавши про ініціативу нардепа Олексія Гончаренка щодо інакшої форми для працівників ТЦК.

Гончаренко вважає, що зараз працівники ТЦК носять військову форму, яка зовні не відрізняється від тієї, що використовують захисники на фронті. Це призводить до того, що людей у формі плутають, а самі військові соромляться її одягати у відпустці або поза фронтом через негативне ставлення з боку цивільних.

Раніше Фокус писав, що нардеп Дмитро Микиша розкритикував роботу ТЦК. Він зазначив, що працівники цієї структури отримують 2 млрд євро хабарів.