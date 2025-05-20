"Увидел через призму тестя": комбат 22 ОМБр Андрей Подлесный раскритиковал ТЦК

Винничанин Андрей Подлесный, который воюет с 2014 года, заявил, что отца его жены остановили рабочие ТЦК в Белой Церкви и "впаяли" несколько штрафов. А когда он проходил ВВК, то его бросили за решетку.

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Об этом военнослужащий написал в Facebook.

Андрей Подлесный говорит, что сейчас ТЦК, как система, не работает нормально. Об этом он написал из опыта собственной семьи на примере тестя.

Пост Андрея Подлесного Фото: скриншот

"Я сейчас сам имею возможность это увидеть через призму своего тестя, которого остановили военнослужащие ТЦК г. Белой церкви, обругали с ног до головы, впаяли несколько штрафов безосновательно на десятки тысяч гривен, хотя он вовремя обновлял данные", — написал Подлесный.

Далее, по его словам, мужчина пошел добровольно проходить ВВК по месту жительства в Киеве, но там его "закрыли за решеткой, а ночевал он на обычных досках".

"Это не ок, система так не должна работать, потому что она на первичном этапе уже настраивает гражданина против армии", — заявил военный.

По мнению Подлесного, это "точечные проблемы", которые нужно озвучивать, вмешиваться и менять отношение на местах, потому что каждый отдельный случай уникален.

Его смущает, что сейчас украинцам предлагают разделить военный социум пополам и настроить гражданских даже против тех, кто "там (в ТЦК — ред.) нормально и честно выполняет свои обязанности, потеряв здоровье в реальных боевых действиях".

"Напоминаю, это не работники ТЦК, это военнослужащие. И любое повторение российских нарративов (а называть ТЦК "работниками" пошло именно от них) означает повторять их пропаганду. Поэтому, считаю обращение Алексея Гончаренко обычным кощунством и буду очень благодарен, если народные депутаты будут действительно влиять на проблемные вопросы в социуме в меру их полномочий, а не играть на нервах и настроениях всех граждан, настраивая их друг против друга", — резюмировал Подлесный, напомнив об инициативе нардепа Алексея Гончаренко относительно иной формы для работников ТЦК.

Гончаренко считает, что сейчас работники ТЦК носят военную форму, которая внешне не отличается от той, что используют защитники на фронте. Это приводит к тому, что людей в форме путают, а сами военные стесняются ее надевать в отпуске или вне фронта из-за негативного отношения со стороны гражданских.

Ранее Фокус писал, что нардеп Дмитрий Микиша раскритиковал работу ТЦК. Он отметил, что работники этой структуры получают 2 млрд евро взяток.