Маскування росіянам не допомогло: партизани завдали удару по операторах БПЛА в тилу (фото)

Російські окупанти втратили машину зі своєю технікою, і заміни чекати не доводиться. За прогнозом руху опору, на певний час це унеможливить їхню роботу.

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Деталями та фото з місця подій 21 травня поділилась пресслужба руху "АТЕШ".

Подія сталася в Генічеському районі Херсонської області. Агенти успішно провернули диверсію, знищивши машину ЗС РФ, яка використовувалась у військових цілях. За інформацією розвідки, автівкою користувалась група операторів БПЛА, вона була обладнана засобами РЕБ.

Машина операторів БПЛА у Херсонській області Фото: АТЕШ / Telegram Машина операторів БПЛА у Херсонській області Фото: АТЕШ / Telegram

"Під час спостереження ми встановили, що окупанти живуть у будинках місцевих жителів і ховають техніку на приватних ділянках, маскуючи її під цивільну. Але це їх не врятувало", — підкреслили в "АТЕШ".

Загарбники були втоплені після чергового завдання і припаркували машину поблизу свого тимчасового укриття. Саме в цей момент партизани завдали удару.

Машина операторів БПЛА у Херсонській області після диверсії Фото: АТЕШ / Telegram Машина операторів БПЛА у Херсонській області після диверсії Фото: АТЕШ / Telegram

Пресслужба зауважила, що найближчим часом повернутись до роботи у ворожих операторів БПЛА не вийде, особливо з огляду на критичний брат техніки в армії РФ. За прогнозом підпілля, мешканці правобережжя Херсонської області "хоча б на деякий час зітхнути спокійніше". Допомоги від псевдоволонтерів окупантам теж чекати не доводиться — нову машину ніхто не привезе.

"Ми спостерігаємо. Ми поруч. І ми готові вдарити знову", — запевнили в "АТЕШ".

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