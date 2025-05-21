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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Маскування росіянам не допомогло: партизани завдали удару по операторах БПЛА в тилу (фото)

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Фото: Колаж | Псевдоволонтери загарбникам не допоможуть

Російські окупанти втратили машину зі своєю технікою, і заміни чекати не доводиться. За прогнозом руху опору, на певний час це унеможливить їхню роботу.

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Деталями та фото з місця подій 21 травня поділилась пресслужба руху "АТЕШ".

Подія сталася в Генічеському районі Херсонської області. Агенти успішно провернули диверсію, знищивши машину ЗС РФ, яка використовувалась у військових цілях. За інформацією розвідки, автівкою користувалась група операторів БПЛА, вона була обладнана засобами РЕБ.

Втрати Росії, втрати ворога, втрати РФ, ворожі втрати, Херсонська область, оператори БПЛА, партизани, партизанський рух, підпілля, удар по ЗС РФ, АТЕШ, спалили машину Fullscreen
Машина операторів БПЛА у Херсонській області
Фото: АТЕШ / Telegram
Втрати Росії, втрати ворога, втрати РФ, ворожі втрати, Херсонська область, оператори БПЛА, партизани, партизанський рух, підпілля, удар по ЗС РФ, АТЕШ, спалили машину Fullscreen
Машина операторів БПЛА у Херсонській області
Фото: АТЕШ / Telegram

"Під час спостереження ми встановили, що окупанти живуть у будинках місцевих жителів і ховають техніку на приватних ділянках, маскуючи її під цивільну. Але це їх не врятувало", — підкреслили в "АТЕШ".

Загарбники були втоплені після чергового завдання і припаркували машину поблизу свого тимчасового укриття. Саме в цей момент партизани завдали удару.

Втрати Росії, втрати ворога, втрати РФ, ворожі втрати, Херсонська область, оператори БПЛА, партизани, партизанський рух, підпілля, удар по ЗС РФ, АТЕШ, спалили машину Fullscreen
Машина операторів БПЛА у Херсонській області після диверсії
Фото: АТЕШ / Telegram
Втрати Росії, втрати ворога, втрати РФ, ворожі втрати, Херсонська область, оператори БПЛА, партизани, партизанський рух, підпілля, удар по ЗС РФ, АТЕШ, спалили машину Fullscreen
Машина операторів БПЛА у Херсонській області після диверсії
Фото: АТЕШ / Telegram

Пресслужба зауважила, що найближчим часом повернутись до роботи у ворожих операторів БПЛА не вийде, особливо з огляду на критичний брат техніки в армії РФ. За прогнозом підпілля, мешканці правобережжя Херсонської області "хоча б на деякий час зітхнути спокійніше". Допомоги від псевдоволонтерів окупантам теж чекати не доводиться — нову машину ніхто не привезе.

"Ми спостерігаємо. Ми поруч. І ми готові вдарити знову", — запевнили в "АТЕШ".

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