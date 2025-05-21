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Военный Фокус Российско-украинская война

Маскировка россиянам не помогла: партизаны нанесли удар по операторам БПЛА в тылу (фото)

Потери России, потери врага, потери РФ, вражеские потери, Херсонская область, операторы БПЛА, партизаны, партизанское движение, подполье, удар по ВС РФ, АТЕШ, сожгли машину
Фото: Коллаж | Псевдоволонтеры захватчикам не помогут

Российские оккупанты потеряли машину со своей техникой, и замены ждать не приходится. По прогнозу движения сопротивления, на некоторое время это сделает невозможной их работу.

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Деталями и фото с места событий 21 мая поделилась пресс-служба движения "АТЕШ".

Происшествие произошло в Геническом районе Херсонской области. Агенты успешно провернули диверсию, уничтожив машину ВС РФ, которая использовалась в военных целях. По информации разведки, машиной пользовалась группа операторов БПЛА, она была оборудована средствами РЭБ.

Потери России, потери врага, потери РФ, вражеские потери, Херсонская область, операторы БПЛА, партизаны, партизанское движение, подполье, удар по ВС РФ, АТЕШ, сожгли машину Fullscreen
Машина операторов БПЛА в Херсонской области
Фото: АТЕШ / Telegram
Потери России, потери врага, потери РФ, вражеские потери, Херсонская область, операторы БПЛА, партизаны, партизанское движение, подполье, удар по ВС РФ, АТЕШ, сожгли машину Fullscreen
Машина операторов БПЛА в Херсонской области
Фото: АТЕШ / Telegram

"Во время наблюдения мы установили, что оккупанты живут в домах местных жителей и прячут технику на частных участках, маскируя ее под гражданскую. Но это их не спасло", — подчеркнули в "АТЕШ".

Захватчики были утоплены после очередного задания и припарковали машину вблизи своего временного укрытия. Именно в этот момент партизаны нанесли удар.

Потери России, потери врага, потери РФ, вражеские потери, Херсонская область, операторы БПЛА, партизаны, партизанское движение, подполье, удар по ВС РФ, АТЕШ, сожгли машину Fullscreen
Машина операторов БПЛА в Херсонской области после диверсии
Фото: АТЕШ / Telegram
Потери России, потери врага, потери РФ, вражеские потери, Херсонская область, операторы БПЛА, партизаны, партизанское движение, подполье, удар по ВС РФ, АТЕШ, сожгли машину Fullscreen
Машина операторов БПЛА в Херсонской области после диверсии
Фото: АТЕШ / Telegram

Пресс-служба отметила, что в ближайшее время вернуться к работе у вражеских операторов БПЛА не получится, особенно учитывая критический брат техники в армии РФ. По прогнозу подполья, жители правобережья Херсонской области "хотя бы на некоторое время вздохнуть спокойнее". Помощи от псевдоволонтеров оккупантам тоже ждать не приходится — новую машину никто не привезет.

"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", — заверили в "АТЕШ".

Напомним, ночью россияне пожаловались на удар дронов по заводу полупроводниковых приборов в Орловской области. Местные насчитали восемь попаданий, в городе вспыхнуло несколько пожаров.

Военный аналитик Иван Ступак рассказал, на каких направлениях фронта сложилась наиболее угрожающая ситуация из-за наступления ВС РФ. По его словам, враг пытается продвигаться на слабо защищенных участках, которые обнаружил с помощью систематических атак.