Маскировка россиянам не помогла: партизаны нанесли удар по операторам БПЛА в тылу (фото)

Российские оккупанты потеряли машину со своей техникой, и замены ждать не приходится. По прогнозу движения сопротивления, на некоторое время это сделает невозможной их работу.

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Деталями и фото с места событий 21 мая поделилась пресс-служба движения "АТЕШ".

Происшествие произошло в Геническом районе Херсонской области. Агенты успешно провернули диверсию, уничтожив машину ВС РФ, которая использовалась в военных целях. По информации разведки, машиной пользовалась группа операторов БПЛА, она была оборудована средствами РЭБ.

Машина операторов БПЛА в Херсонской области Фото: АТЕШ / Telegram Машина операторов БПЛА в Херсонской области Фото: АТЕШ / Telegram

"Во время наблюдения мы установили, что оккупанты живут в домах местных жителей и прячут технику на частных участках, маскируя ее под гражданскую. Но это их не спасло", — подчеркнули в "АТЕШ".

Захватчики были утоплены после очередного задания и припарковали машину вблизи своего временного укрытия. Именно в этот момент партизаны нанесли удар.

Машина операторов БПЛА в Херсонской области после диверсии Фото: АТЕШ / Telegram Машина операторов БПЛА в Херсонской области после диверсии Фото: АТЕШ / Telegram

Пресс-служба отметила, что в ближайшее время вернуться к работе у вражеских операторов БПЛА не получится, особенно учитывая критический брат техники в армии РФ. По прогнозу подполья, жители правобережья Херсонской области "хотя бы на некоторое время вздохнуть спокойнее". Помощи от псевдоволонтеров оккупантам тоже ждать не приходится — новую машину никто не привезет.

"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", — заверили в "АТЕШ".

Напомним, ночью россияне пожаловались на удар дронов по заводу полупроводниковых приборов в Орловской области. Местные насчитали восемь попаданий, в городе вспыхнуло несколько пожаров.

Военный аналитик Иван Ступак рассказал, на каких направлениях фронта сложилась наиболее угрожающая ситуация из-за наступления ВС РФ. По его словам, враг пытается продвигаться на слабо защищенных участках, которые обнаружил с помощью систематических атак.