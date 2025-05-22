РФ стежила за поставками зброї в Україну: зламали 10 тисяч камер, — ЗМІ

Підрозділ Генерального штабу ЗС РФ отримав доступ до камер поблизу переправ, військових об'єктів та залізничних станцій у Європі.

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Про це пише The Guardian.

Росія намагалася зламати камери безпеки на кордоні, щоб шпигувати та порушити потік західної допомоги, що надходить до України, заявили британські розвідувальні служби та її союзники.

Підрозділ ГРУ 26165 звинувачується в розсилці фішингових електронних листів, що містять фальшиву професійну інформацію, та отриманні викрадених паролів облікових записів для доступу до систем.

Зокрема, підрозділ, також відомий як APT 28 та Fancy Bear, проводив шкідливу кіберкампанію проти державних та приватних організацій у країнах НАТО ще з 2022 року.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) закликав приватні компанії, що беруть участь у наданні допомоги, "вжити негайних заходів для самозахисту".

Росіяни для цього використовували дорожні камери.

Повідомляється, що з близько 10 000 камер було отримано доступ поблизу "військових об'єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України", з яких 80% розташовані в Україні та 10% – у Румунії.

4% камер, на які було спрямовано атаку, у Польщі, 2,8% – в Угорщині та 1,7% – у Словаччині. Розташування решти камер, на які було спрямовано атаку, не повідомляється. Зазначається, що злом надав би доступ до "моментального знімка" зображень з камер.

Ба більше, були здійснені й інші спроби збору конфіденційної інформації про вантажі, такої як розклад руху поїздів та транспортні маніфести. В одному з випадків росіяни намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-сервіс.

Пол Чічестер, директор з операцій NCSC, сказав: "Ця зловмисна кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, на які спрямована атака, зокрема для тих, що беруть участь у наданні допомоги Україні".

Тепер постраждалим радять посилити моніторинг, використовувати багатофакторну автентифікацію з надійними факторами, такими як ключі доступу, та забезпечити оперативне застосування оновлень безпеки.

Російський підрозділ раніше звинувачували у витоку даних Всесвітнього антидопінгового агентства, і він відіграв ключову роль у кібератаці 2016 року на Національний комітет Демократичної партії США.

Нагадаємо, журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів, що мобілізувався до лав Нацгвардії у травні 2025 року.

Також Фокус писав про те, що навчання бійців на полігоні у Шостці, куди 20 травня "Іскандером" вдарили росіяни, проводили тому, що подібні збори організовують всюди для бойового злагодження з новими воїнами, навіть неподалік від лінії фронту, за словами Романа Костенка.