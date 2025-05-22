РФ следила за поставками оружия в Украину: взломали 10 тысяч камер, — СМИ

Подразделение Генерального штаба ВС РФ получило доступ к камерам вблизи переправ, военных объектов и железнодорожных станций в Европе.

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Об этом пишет The Guardian.

Россия пыталась взломать камеры безопасности на границе, чтобы шпионить и нарушить поток западной помощи, поступающей в Украину, заявили британские разведывательные службы и ее союзники.

Подразделение ГРУ 26165 обвиняется в рассылке фишинговых электронных писем, содержащих фальшивую профессиональную информацию, и получении похищенных паролей учетных записей для доступа к системам.

В частности, подразделение, также известное как APT 28 и Fancy Bear, проводило вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций в странах НАТО еще с 2022 года.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в оказании помощи, "принять немедленные меры для самозащиты".

Россияне для этого использовали дорожные камеры.

Сообщается, что из около 10 000 камер был получен доступ вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% расположены в Украине и 10% — в Румынии.

4% камер, на которые была направлена атака, в Польше, 2,8% — в Венгрии и 1,7% — в Словакии. Расположение остальных камер, на которые была направлена атака, не сообщается. Отмечается, что взлом предоставил бы доступ к "моментальному снимку" изображений с камер.

Более того, были осуществлены и другие попытки сбора конфиденциальной информации о грузах, такой как расписание движения поездов и транспортные манифесты. В одном из случаев россияне пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к привилегированным учетным записям, выдавая себя за ИТ-сервис.

Пол Чичестер, директор по операциям NCSC, сказал: "Эта злонамеренная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, на которые направлена атака, в частности для тех, которые участвуют в оказании помощи Украине".

Теперь пострадавшим советуют усилить мониторинг, использовать многофакторную аутентификацию с надежными факторами, такими как ключи доступа, и обеспечить оперативное применение обновлений безопасности.

Российское подразделение ранее обвиняли в утечке данных Всемирного антидопингового агентства, и оно сыграло ключевую роль в кибератаке 2016 года на Национальный комитет Демократической партии США.

Напомним, журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал, что мобилизовался в ряды Нацгвардии в мае 2025 года.

Также Фокус писал о том, что обучение бойцов на полигоне в Шостке, куда 20 мая "Искандером" ударили россияне, проводили потому, что подобные сборы организовывают везде для боевого слаживания с новыми воинами, даже неподалеку от линии фронта, по словам Романа Костенко.